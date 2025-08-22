Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras los duelos de este jueves (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la jornada de este jueves en Las Mayores estuvo marcada por la poca cantidad de choques, igualmente hay que repasar si hay algún movimiento en la tabla de posiciones y eso justamente, lo chequearemos a continuación, incluyendo los puestos de comodín.

Tras los recientes resultados, se conoció al primer equipo que alcanzó las 80 victorias en esta campaña, los Cerveceros de Milwaukee, liderando evidentemente su división.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (74-53)

Mets de Nueva York (67-60)

Marlins de Miami (60-67)

Bravos de Atlanta (58-69)

Nacionales de Washington (52-75)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (80-48)

Cachorros de Chicago (73-55)

Rojos de Cincinnati (67-61)

Cardenales de San Luis (64-65)

Piratas de Pittsburgh (54-74)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (73-55)

Padres de San Diego (72-56)

Cascabeles de Arizona (62-66)

Gigantes de San Francisco (61-67)

Rockies de Colorado (37-91)

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+5.5) Padres de San Diego (+4.5) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (0.5) Cardenales de San Luis (4).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (74-54)

Yankees de Nueva York (69-58)

Medias Rojas de Boston (69-59)

Rays de Tampa Bay (61-67)

Orioles de Baltimore (59-68)

División Central

Tigres de Detroit (76-53)

Reales de Kansas City (66-62)

Guardianes de Cleveland (64-62)

Mellizos de Minnesota (58-69)

Medias Blancas de Chicago (45-82)

División Oeste

Astros de Houston (70-58)

Marineros de Seattle (68-60)

Rangers de Texas (63-66)

Angelinos de Los Ángeles (61-66)

Atléticos (59-70)

Comodín en la Liga Americana: