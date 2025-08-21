Mira cómo queda la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo una nueva jornada de Las Mayores y luego de los últimos resultados, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones actualizada.

En esta ocasión, no hubo ningún movimiento significativo y cada líder de división se mantiene en la cima. Unos más tranquilos que otros, pero todos conservando su puesto.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (74-54)

Yankees de Nueva York (69-57)

Medias Rojas de Boston (68-59)

Rays de Tampa Bay (61-66)

Orioles de Baltimore (59-67)

División Central

Tigres de Detroit (76-53)

Reales de Kansas City (65-62)

Guardianes de Cleveland (64-62)

Mellizos de Minnesota (58-68)

Medias Blancas de Chicago (45-82)

División Oeste

Astros de Houston (69-58)

Marineros de Seattle (68-60)

Rangers de Texas (63-65)

Angelinos de Los Ángeles (61-66)

Atléticos (58-70)

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva (+2) Medias Rojas de Boston (+0.5) Marineros de Seattle - Reales de Kansas City (2.5). Guardianes de Cleveland (3).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (74-53)

Mets de Nueva York (67-59)

Marlins de Miami (60-67)

Bravos de Atlanta (58-69)

Nacionales de Washington (51-75)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (79-48)

Cachorros de Chicago (73-54)

Rojos de Cincinnati (67-61)

Cardenales de San Luis (63-65)

Piratas de Pittsburgh (54-74)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (72-55)

Padres de San Diego (71-56)

Cascabeles de Arizona (62-66)

Gigantes de San Francisco (61-66)

Rockies de Colorado (37-90)

Comodín en la Liga Nacional