Mira cómo queda la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 12:36 am

Cada líder de división se mantiene firme en la cima y las cosas lucen más parejas en los comodines 

Durante este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo una nueva jornada de Las Mayores y luego de los últimos resultados, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones actualizada.

En esta ocasión, no hubo ningún movimiento significativo y cada líder de división se mantiene en la cima. Unos más tranquilos que otros, pero todos conservando su puesto.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (74-54)
  • Yankees de Nueva York (69-57)
  • Medias Rojas de Boston (68-59)
  • Rays de Tampa Bay (61-66)
  • Orioles de Baltimore (59-67)

División Central

  • Tigres de Detroit (76-53)
  • Reales de Kansas City (65-62)
  • Guardianes de Cleveland (64-62)
  • Mellizos de Minnesota (58-68)
  • Medias Blancas de Chicago (45-82)

División Oeste

  • Astros de Houston (69-58)
  • Marineros de Seattle (68-60)
  • Rangers de Texas (63-65)
  • Angelinos de Los Ángeles (61-66)
  • Atléticos (58-70)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Yankees de Nueva (+2)
  2. Medias Rojas de Boston (+0.5)
  3. Marineros de Seattle -
  4. Reales de Kansas City (2.5).
  5. Guardianes de Cleveland (3).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (74-53)
  • Mets de Nueva York (67-59)
  • Marlins de Miami (60-67)
  • Bravos de Atlanta (58-69)
  • Nacionales de Washington (51-75)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (79-48)
  • Cachorros de Chicago (73-54)
  • Rojos de Cincinnati (67-61)
  • Cardenales de San Luis (63-65)
  • Piratas de Pittsburgh (54-74)

División Oeste

  • Dodgers de Los Angeles (72-55)
  • Padres de San Diego (71-56)
  • Cascabeles de Arizona (62-66)
  • Gigantes de San Francisco (61-66)
  • Rockies de Colorado (37-90)

Comodín en la Liga Nacional 

  1. Cachorros de Chicago (+5.5)
  2. Padres de San Diego (+3)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (1)
  5. Cardenales de San Luis (5).

Jueves 21 de Agosto de 2025
