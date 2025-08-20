Así están las posiciones en las Grandes Ligas tras la jornada de este martes (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de Las Mayores se llevó a cabo este martes, 19 de agosto y ante los nuevos movimientos, es importante chequear cómo marcha la tabla de posiciones.

El movimiento más llamativo ocurrió en la división Este de la Liga Americana, motivado a que los Yankees de Nueva York recuperaron terreno y desplazaron a los Medias Rojas de Boston en el segundo puesto.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (73-53)

Mets de Nueva York (67-58)

Marlins de Miami (59-67)

Bravos de Atlanta (57-69)

Nacionales de Washington (50-75)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (79-47)

Cachorros de Chicago (72-54)

Rojos de Cincinnati (67-60)

Cardenales de San Luis (63-64)

Piratas de Pittsburgh (53-74)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (72-54)

Padres de San Diego (70-56)

Gigantes de San Francisco (61-65)

Cascabeles de Arizona (61-66)

Rockies de Colorado (36-90)

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+4.5) Padres de San Diego (+2.5) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (1) Cardenales de San Luis (5).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (74-53)

Yankees de Nueva York (68-57)

Medias Rojas de Boston (68-59)

Rays de Tampa Bay (61-65)

Orioles de Baltimore (59-67)

División Central

Tigres de Detroit (75-54)

Reales de Kansas City (65-61)

Guardianes de Cleveland (64-61)

Mellizos de Minnesota (58-67)

Medias Blancas de Chicago (45-81)

División Oeste

Astros de Houston (69-57)

Marineros de Seattle (68-59)

Rangers de Texas (62-65)

Angelinos de Los Ángeles (60-66)

Atléticos (57-70)

Comodín en la Liga Americana: