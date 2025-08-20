Así están las posiciones en las Grandes Ligas tras la jornada de este martes (+comodín)

Una nueva jornada de Las Mayores se llevó a cabo este martes, 19 de agosto y ante los nuevos movimientos, es importante chequear cómo marcha la tabla de posiciones.
El movimiento más llamativo ocurrió en la división Este de la Liga Americana, motivado a que los Yankees de Nueva York recuperaron terreno y desplazaron a los Medias Rojas de Boston en el segundo puesto.
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (73-53)
- Mets de Nueva York (67-58)
- Marlins de Miami (59-67)
- Bravos de Atlanta (57-69)
- Nacionales de Washington (50-75)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (79-47)
- Cachorros de Chicago (72-54)
- Rojos de Cincinnati (67-60)
- Cardenales de San Luis (63-64)
- Piratas de Pittsburgh (53-74)
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (72-54)
- Padres de San Diego (70-56)
- Gigantes de San Francisco (61-65)
- Cascabeles de Arizona (61-66)
- Rockies de Colorado (36-90)
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+4.5)
- Padres de San Diego (+2.5)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (1)
- Cardenales de San Luis (5).
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (74-53)
- Yankees de Nueva York (68-57)
- Medias Rojas de Boston (68-59)
- Rays de Tampa Bay (61-65)
- Orioles de Baltimore (59-67)
División Central
- Tigres de Detroit (75-54)
- Reales de Kansas City (65-61)
- Guardianes de Cleveland (64-61)
- Mellizos de Minnesota (58-67)
- Medias Blancas de Chicago (45-81)
División Oeste
- Astros de Houston (69-57)
- Marineros de Seattle (68-59)
- Rangers de Texas (62-65)
- Angelinos de Los Ángeles (60-66)
- Atléticos (57-70)
Comodín en la Liga Americana:
- Yankees de Nueva (1)
- Medias Rojas de Boston -
- Marineros de Seattle
- Reales de Kansas City (2.5).
- Guardianes de Cleveland (3).