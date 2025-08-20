MLB

Así están las posiciones en las Grandes Ligas tras la jornada de este martes (+comodín)

Por Meridiano

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 10:02 am

Los Yankees desplazaron a los Medias Rojas en la segunda casilla de su división 

Una nueva jornada de Las Mayores se llevó a cabo este martes, 19 de agosto y ante los nuevos movimientos, es importante chequear cómo marcha la tabla de posiciones.

El movimiento más llamativo ocurrió en la división Este de la Liga Americana, motivado a que los Yankees de Nueva York recuperaron terreno y desplazaron a los Medias Rojas de Boston en el segundo puesto.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (73-53)
  • Mets de Nueva York (67-58)
  • Marlins de Miami (59-67)
  • Bravos de Atlanta (57-69)
  • Nacionales de Washington (50-75)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (79-47)
  • Cachorros de Chicago (72-54)
  • Rojos de Cincinnati (67-60)
  • Cardenales de San Luis (63-64)
  • Piratas de Pittsburgh (53-74)

División Oeste

  • Dodgers de Los Angeles (72-54)
  • Padres de San Diego (70-56)
  • Gigantes de San Francisco (61-65)
  • Cascabeles de Arizona (61-66)
  • Rockies de Colorado (36-90)

Comodín en la Liga Nacional 

  1. Cachorros de Chicago (+4.5)
  2. Padres de San Diego (+2.5)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (1)
  5. Cardenales de San Luis (5).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (74-53)
  • Yankees de Nueva York (68-57)
  • Medias Rojas de Boston (68-59)
  • Rays de Tampa Bay (61-65)
  • Orioles de Baltimore (59-67)

División Central

  • Tigres de Detroit (75-54)
  • Reales de Kansas City (65-61)
  • Guardianes de Cleveland (64-61)
  • Mellizos de Minnesota (58-67)
  • Medias Blancas de Chicago (45-81)

División Oeste

  • Astros de Houston (69-57)
  • Marineros de Seattle (68-59)
  • Rangers de Texas (62-65)
  • Angelinos de Los Ángeles (60-66)
  • Atléticos (57-70)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Yankees de Nueva (1)
  2. Medias Rojas de Boston -
  3. Marineros de Seattle 
  4. Reales de Kansas City (2.5).
  5. Guardianes de Cleveland (3).

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

MLB