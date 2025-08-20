¡No va! Águilas del Zulia recibe la negativa de este grandeliga

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia será uno de los equipos que aspire a resultados importantes en la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los aguiluchos se quedaron a las puertas de jugar la final en la pasada edición del circuito rentado.

La participación de algunos de sus principales figuras en las Grandes Ligas será primordial para la franquicia en la 2025-26. De hecho, hasta cinco peloteros que pertenecen a la organización marabina se han estrenado en Las Mayores en la actual campaña.

Uno de ellos es Máximo Acosta, que acaba de graduarse con los Marlins de Miami, convirtiéndose en el jugador número 54 de las Águilas y el 504 en ver acción en MLB. El infielder, que también es el prospecto No. 25 de los peces, expresó su negativa a participar en la próxima edición de la LVBP.

Max le dice que no a las Águilas del Zulia

Después de estrenarse en el mejor béisbol del mundo, Acosta ha descartado su participación con las Águilas del Zulia en la temproada 2025-26 del béisbol venezolano. El pelotero detalló que su esposa dará luz y se enfocará en su familia.

No creo que vaya poder jugar con las Águilas del Zulia", comentó el caraqueño al medio deportivo Contacto Beisbolístico.

El campocorto de 22 años no estaría con la franquicia marabina en la venidera entrega de la LVBP. Antes de debutar con los Marlins, el utility dejó números interesantes en su carrera en Las Menores con promedio al bate de .260, 36 jonrones, 207 remolcadas, 432 hits, 251 anotadas, .329 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .695 en 444 partidos.