Leones podría tener todas estas opciones en las paradas cortas (+video)

El cronómetro sigue corriendo y cada vez falta menos días, para que inicie la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y uno de los conjuntos que cuenta con los mejores nombres en las paradas cortas, son los Leones del Caracas. Por ende, analizaremos cada una de esas opciones, para José Alguacil porque todas lucen.

Los capitalinos siempre han caracterizado por tener a figuras talentosas en la posición número 6, incluyendo a varias leyendas y en este venidero torneo no será la excepción.

Esto motivado a que podrían tener cinco o más opciones en el short stop: Lenyn Sosa, Livan Soto, Orlando Arcia, Gabriel Noriega, Wilfredo Tovar y Erick Brito.

Sin duda alguna, cualquier de estas piezas sería fundamental en la estructura del manager José Alguacil, pero la gran interrogante, es si los nombres que están en el beisbol organizado podrán jugar, siendo hasta el momento el más codiciado Lenyn Sosa.

Lenyn Sosa:

El jugador de los Medias Blancas de Chicago, está pasando por su mejor año en las Grandes Ligas, superándose a si mismo en la mayoría de los departamentos ofensivos y de hecho, duplicó su marca personal de cuadrangulares (17) y por primera vez empujó más de 59 rayitas (54).

El punto negativo de todo ese sobresaliente accionar, es que igualmente está viviendo su zafra más larga, con más de 100 duelos disputados y eso puede motivarlo a descansar en el invierno.

Orlando Arcia y Livan Soto:

Por su parte, hay dos peloteros que no atraviesan un gran año en el sistema de Estados Unidos y en estos momentos, hay altas expectativas de que si puedan jugar con los "Melenudos": Orlando Arcia y Livan Soto.

Los dos han tenido múltiples problemas con su ofensiva, inclusive Arcia fue cambiado a los Rockies de Colorado por esa razón, no obstante, permanece en la MLB. Ese no es el caso Soto quien batea apenas para .184 en la filial Triple A de los Orioles de Baltimore.

Sin embargo, son dos hombres a los que generalmente les va bastante bien en el circuito criollo y Leones espera contar con ellos.

Gabriel Noriega y Wilfredo Tovar:

Otros dos hombres de experiencia, que en los últimos años ha jugado muy poco en el campocorto, pero que aún podrían hacerlo, son Gabriel Noriega y Wilfredo Tovar.

Estos dos "fieles" sí es seguro que participarán y lo mejor, es justamente eso, que tienen una gran versatilidad a la hora de defender otras posiciones. Además, tienen la capacidad de responder con el madero.

Evidentemente, uno solo será el encargado de quedarse en las paradas cortas del Caracas, de estos cinco nombres. Sin embargo, lo importante es la cantidad de opciones que el staff tendrá "Melenudo" en esta privilegiada posición.

Erick Brito:

Un nombre, que probablemente tenga muy pocas oportunidades, pero que no se puede dejar por fuera, es el prospecto Erick Brito, quien milita en la sucursal Doble A de los Phillies de Philadelphia.

Brito ya jugó en la zafra pasada, exhibiendo un notable promedio de .455 en 11 apariciones al plato.