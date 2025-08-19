MLB: 7 Tigres superan el promedio de esta estadística en Liga Americana

Tigres de Detroit es el equipo más regular de Liga Americana a lo largo de la temporada 2025. Se han mostrado muy fuertes a nivel ofensivo durante el año y muestra de eso, ha sido el desempeño de sus peloteros. De hecho, 7 de ellos superan el wRC+ promedio de Grandes Ligas.
El wRC+ (Weighted Runs Created Plus) es una métrica avanzada que estima cuántas carreras produce un bateador: ajustado por estadio, época y contexto de juego. Un valor de 100 representa el promedio y cada punto adicional, indica mayor eficiencia ofensiva.
Que siete peloteros de Tigres en 2025 estén por encima del promedio de Las Mayores, solo responde a tener una producción ofensiva sostenida y distribuida por un equipo. No son dependientes de alguna individualidad; la alineación es sólida del primero al último bateador.
¿Cuáles son los 7 Tigres que superan el promedio de la liga wRC+?
Kerry Carpenter (130), Riley Greene (124), Spencer Torkelson (124), Colt Keith (119); Gleyber Torres (115), Zach McKinstry (113) y Dillon Dingler (107) son los peloteros de Detroit que superan el promedio de wRC+ con al menos 300 apariciones en el plato. Solo Yankees, Azulejos y Red Sox igualan ese registro.
Números de los 7 Tigres con mayor wRC+ en 2025
|Jugador
|PA
|HR
|RBI
|BB
|PRO
|OBP
|SLG
|OPS
|wRC+
|Kerry Carpenter
|352
|22
|50
|12
|.267
|.304
|.541
|.845
|130
|Riley Greene
|513
|29
|92
|33
|.265
|.314
|.507
|.821
|124
|Spencer Torkelson
|506
|26
|67
|56
|.243
|.338
|.477
|.815
|124
|Colt Keith
|388
|11
|39
|43
|.268
|.348
|.435
|.783
|119
|Gleyber Torres
|481
|13
|58
|62
|.259
|.358
|.399
|.756
|115
|Zach McKinstry
|418
|10
|40
|41
|.258
|.336
|.432
|.768
|113
|Dillon Dingler
|354
|11
|49
|15
|.274
|.320
|.426
|.746
|107