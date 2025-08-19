MLB

MLB: 7 Tigres superan el promedio de esta estadística en Liga Americana

Detroit está que arde la Americana y la muestra perfecta es que siete de sus peloteros superan el wRC+ promedio de la liga en 2025

Por Jeferson Palacin
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 11:30 am
Tigres de Detroit - AP Photo/Ryan Sun
Tigres de Detroit es el equipo más regular de Liga Americana a lo largo de la temporada 2025. Se han mostrado muy fuertes a nivel ofensivo durante el año y muestra de eso, ha sido el desempeño de sus peloteros. De hecho, 7 de ellos superan el wRC+ promedio de Grandes Ligas.

El wRC+ (Weighted Runs Created Plus) es una métrica avanzada que estima cuántas carreras produce un bateador: ajustado por estadio, época y contexto de juego. Un valor de 100 representa el promedio y cada punto adicional, indica mayor eficiencia ofensiva.

Que siete peloteros de Tigres en 2025 estén por encima del promedio de Las Mayores, solo responde a tener una producción ofensiva sostenida y distribuida por un equipo. No son dependientes de alguna individualidad; la alineación es sólida del primero al último bateador.

¿Cuáles son los 7 Tigres que superan el promedio de la liga wRC+?

Kerry Carpenter (130), Riley Greene (124), Spencer Torkelson (124), Colt Keith (119); Gleyber Torres (115), Zach McKinstry (113) y Dillon Dingler (107) son los peloteros de Detroit que superan el promedio de wRC+ con al menos 300 apariciones en el plato. Solo Yankees, Azulejos y Red Sox igualan ese registro.

Números de los 7 Tigres con mayor wRC+ en 2025

Jugador PA HR RBI BB PRO OBP SLG OPS wRC+
Kerry Carpenter 352 22 50 12 .267 .304 .541 .845 130
Riley Greene 513 29 92 33 .265 .314 .507 .821 124
Spencer Torkelson 506 26 67 56 .243 .338 .477 .815 124
Colt Keith 388 11 39 43 .268 .348 .435 .783 119
Gleyber Torres 481 13 58 62 .259 .358 .399 .756 115
Zach McKinstry 418 10 40 41 .258 .336 .432 .768 113
Dillon Dingler 354 11 49 15 .274 .320 .426 .746 107

