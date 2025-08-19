MLB: 7 Tigres superan el promedio de esta estadística en Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Tigres de Detroit es el equipo más regular de Liga Americana a lo largo de la temporada 2025. Se han mostrado muy fuertes a nivel ofensivo durante el año y muestra de eso, ha sido el desempeño de sus peloteros. De hecho, 7 de ellos superan el wRC+ promedio de Grandes Ligas.

El wRC+ (Weighted Runs Created Plus) es una métrica avanzada que estima cuántas carreras produce un bateador: ajustado por estadio, época y contexto de juego. Un valor de 100 representa el promedio y cada punto adicional, indica mayor eficiencia ofensiva.

Que siete peloteros de Tigres en 2025 estén por encima del promedio de Las Mayores, solo responde a tener una producción ofensiva sostenida y distribuida por un equipo. No son dependientes de alguna individualidad; la alineación es sólida del primero al último bateador.

¿Cuáles son los 7 Tigres que superan el promedio de la liga wRC+?

Kerry Carpenter (130), Riley Greene (124), Spencer Torkelson (124), Colt Keith (119); Gleyber Torres (115), Zach McKinstry (113) y Dillon Dingler (107) son los peloteros de Detroit que superan el promedio de wRC+ con al menos 300 apariciones en el plato. Solo Yankees, Azulejos y Red Sox igualan ese registro.

Números de los 7 Tigres con mayor wRC+ en 2025