Maikel García entra en la misma mesa de Aaron Judge con fenomenal registro (+video)

Maikel García volvió a ser determinante en otra victoria de los Reales de Kansas City. El tercera base estremeció la jornada de este lunes en las Grandes Ligas con su duodécimo cuadrangular en la presente temporada para guiar el triunfo de su equipo (4-3) ante Rangers de Texas.

El 'Barrendero' consolidó la lauro de la franquicia de Misuri con descomunal conexión por el jardín izquierdo en la parte baja del quinto inning. El antesalista puso las acciones por diferencia de tres anotaciones, pero su bambinazo cobró más fuerza en los capítulos finales tomando en cuenta que los Vigilantes fabricaron par de rayitas en el sexta y octava entrada.

García cerró como gran figura del partido tras ligar de 4-2 con una remolcada y anotada. El de La Sabana elevó su promedio a .302 en la vigente campaña, siendo el más alto de su equipo y el único con average de .300 entre los peloteros venezolanos.

Maikel García en la misma mesa de Aaron Judge

El guairista atraviesa por la mejor actuación de su carrera en Las Mayores. El criollo llegó a 12 jonrones en la presente temporada, siendo más de la mitad del total que colecciona en su trayectoria (23). Su bambinazo lo consolida como uno de los peloteros más determinantes de Kansas City.

De hecho, Maikel García posee el quinto mejor fWAR en MLB con 4.4. La figura de los Royals solo es superado por Aaron Judge (7.4), Cal Raleigh (7.0), Bobby Witt Jr. (5.9) y José Ramírez (5.0) en lo que va de año. Además de eso, el infielder tiene el mejor promedio al bate (.321) en en bolas no rápidas conectadas en esta temporada, de acuerdo con Inside Edge.

El antesalista se ha mantenido sólido con el madero en todo el año y cuenta con average de .302, 12 vuelacercas, 56 remolcadas, 22 bases robadas, 59 anotadas, 138 imparables, .363 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .836 en 123 juegos.