Juegos para hoy en la MLB: 19 de agosto de 2025 (+video)

Todo está listo, para divisar otra prometedora jornada del mejor beisbol del mundo en este martes, 19 de agosto y a continuación te mostraremos los encuentros, pautados en este día.

Exactamente, se disputarán hasta 16 encuentros, debido a que habrá una doble cartelera entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago. Aunado a eso, habrá varios brazos estelares lanzando y por la representación criolla, arribará al morrito Eduardo Rodríguez.

Juegos para hoy en la MLB:

- Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago 2:20pm (primer juego)

- Astros de Houston vs Tigres de Detroit 6:40pm

- Cardenales de San Luis vs Marlins de Miami 6:40pm

- Azulejos de Toronto vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Mets de Nueva York vs Nacionales de Washington 6:45pm

- Marineros de Seattle vs Phillies de Philadelphia 6:45pm

- Orioles de Baltimore vs Medias Rojas de Boston 7:10pm

- Medias Blancas de Chicago vs Bravos de Atlanta 7:15pm

- Yankees de Nueva vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Atléticos de Oakland vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Rangers de Texas vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago 8:05pm (segundo juego)

- Dodgers de Los Angeles vs Rockies de Colorado 8:40pm

- Rojos de Cincinnati vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 9:40pm

- Gigantes de San Francisco vs Padres de San Diego 9:40pm.