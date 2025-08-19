MLB

Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes (+comodín)

Por Meridiano

Martes, 19 de agosto de 2025 a las 09:43 am

En el Wild Card de la Liga Americana hay tres novenas empatadas 

Durante este lunes, 18 de agosto, se dio inicio a una nueva semana de la gran carpa y motivado, a que ya se comienza a llegar a ma etapa crucial del campeonato regular, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones.

Lo más llamativo, luego de culminar esta jornada, fue que los Yankees de Nueva York igualaron a los Medias Rojas de Boston en la segunda casilla de su grupo. Además, en el comodín de este nuevo circuito, hay tres novenas empatadas.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (72-53)
  • Mets de Nueva York (66-58)
  • Marlins de Miami (59-66)
  • Bravos de Atlanta (56-69)
  • Nacionales de Washington (50-74)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (79-45)
  • Cachorros de Chicago (70-54)
  • Rojos de Cincinnati (66-60)
  • Cardenales de San Luis (62-64)
  • Piratas de Pittsburgh (53-73)

División Oeste

  • Dodgers de Los Angeles (71-54)
  • Padres de San Diego (69-56)
  • Gigantes de San Francisco (61-64)
  • Cascabeles de Arizona (60-66)
  • Rockies de Colorado (36-89)

Comodín en la Liga Nacional 

  1. Cachorros de Chicago (+4.0)
  2. Padres de San Diego (+2.5)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (1)
  5. Cardenales de San Luis (5).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (73-53)
  • Yankees de Nueva York (67-57)
  • Medias Rojas de Boston (68-58)
  • Rays de Tampa Bay (61-64)
  • Orioles de Baltimore (58-67)

División Central

  • Tigres de Detroit (74-53)
  • Guardianes de Cleveland (64-60)
  • Reales de Kansas City (64-61)
  • Mellizos de Minnesota (58-66)
  • Medias Blancas de Chicago (45-80)

División Oeste

  • Astros de Houston (69-56)
  • Marineros de Seattle (68-58)
  • Rangers de Texas (62-64)
  • Angelinos de Los Ángeles (60-65)
  • Atléticos (56-70)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Marineros de Seattle -
  2. Medias Rojas de Boston -
  3. Yankees de Nueva York -
  4. Guardianes de Cleveland (3)
  5. Reales de Kansas City (3.5).

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

MLB