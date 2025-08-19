Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes (+comodín)

Durante este lunes, 18 de agosto, se dio inicio a una nueva semana de la gran carpa y motivado, a que ya se comienza a llegar a ma etapa crucial del campeonato regular, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones.
Lo más llamativo, luego de culminar esta jornada, fue que los Yankees de Nueva York igualaron a los Medias Rojas de Boston en la segunda casilla de su grupo. Además, en el comodín de este nuevo circuito, hay tres novenas empatadas.
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (72-53)
- Mets de Nueva York (66-58)
- Marlins de Miami (59-66)
- Bravos de Atlanta (56-69)
- Nacionales de Washington (50-74)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (79-45)
- Cachorros de Chicago (70-54)
- Rojos de Cincinnati (66-60)
- Cardenales de San Luis (62-64)
- Piratas de Pittsburgh (53-73)
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (71-54)
- Padres de San Diego (69-56)
- Gigantes de San Francisco (61-64)
- Cascabeles de Arizona (60-66)
- Rockies de Colorado (36-89)
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+4.0)
- Padres de San Diego (+2.5)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (1)
- Cardenales de San Luis (5).
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (73-53)
- Yankees de Nueva York (67-57)
- Medias Rojas de Boston (68-58)
- Rays de Tampa Bay (61-64)
- Orioles de Baltimore (58-67)
División Central
- Tigres de Detroit (74-53)
- Guardianes de Cleveland (64-60)
- Reales de Kansas City (64-61)
- Mellizos de Minnesota (58-66)
- Medias Blancas de Chicago (45-80)
División Oeste
- Astros de Houston (69-56)
- Marineros de Seattle (68-58)
- Rangers de Texas (62-64)
- Angelinos de Los Ángeles (60-65)
- Atléticos (56-70)
Comodín en la Liga Americana:
- Marineros de Seattle -
- Medias Rojas de Boston -
- Yankees de Nueva York -
- Guardianes de Cleveland (3)
- Reales de Kansas City (3.5).