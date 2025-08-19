Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este lunes, 18 de agosto, se dio inicio a una nueva semana de la gran carpa y motivado, a que ya se comienza a llegar a ma etapa crucial del campeonato regular, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones.

Lo más llamativo, luego de culminar esta jornada, fue que los Yankees de Nueva York igualaron a los Medias Rojas de Boston en la segunda casilla de su grupo. Además, en el comodín de este nuevo circuito, hay tres novenas empatadas.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (72-53)

Mets de Nueva York (66-58)

Marlins de Miami (59-66)

Bravos de Atlanta (56-69)

Nacionales de Washington (50-74)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (79-45)

Cachorros de Chicago (70-54)

Rojos de Cincinnati (66-60)

Cardenales de San Luis (62-64)

Piratas de Pittsburgh (53-73)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (71-54)

Padres de San Diego (69-56)

Gigantes de San Francisco (61-64)

Cascabeles de Arizona (60-66)

Rockies de Colorado (36-89)

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+4.0) Padres de San Diego (+2.5) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (1) Cardenales de San Luis (5).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (73-53)

Yankees de Nueva York (67-57)

Medias Rojas de Boston (68-58)

Rays de Tampa Bay (61-64)

Orioles de Baltimore (58-67)

División Central

Tigres de Detroit (74-53)

Guardianes de Cleveland (64-60)

Reales de Kansas City (64-61)

Mellizos de Minnesota (58-66)

Medias Blancas de Chicago (45-80)

División Oeste

Astros de Houston (69-56)

Marineros de Seattle (68-58)

Rangers de Texas (62-64)

Angelinos de Los Ángeles (60-65)

Atléticos (56-70)

Comodín en la Liga Americana: