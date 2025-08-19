MLB: Estos fueron los mejores movimientos tras el cierre de cambios

Suscríbete a nuestros canales

La fecha límite de cambios de la temporada 2025 de Grandes Ligas dejó movimientos muy interesantes. Algunos refuerzos fueron bastante flojos en su rendimiento; desde roles secundarios, hasta titularidades inesperadas hay un grupo que impactó desde el primer minuto.

Desde el pasado 31 de julio, hay 6 refuerzos que han mostrado un nivel superlativo en sus nuevos equipos. El primero de la lista, es el más llamativo de todos: Carlos Correa, el boricua se fue de Astros de Houston en un gran nivel y volvió básicamente en la misma forma.

Ramón Laureano y Freddy Fermín (Padres de San Diego), Adam Frazier (Reales de Kansas City), Zack Littell (Rojos de Cincinnati) y Dietrich Enns (Orioles de Baltimore) son los peloteros que dieron un rendimiento inmediato tras la fecha límite de cambios.

Seis refuerzos con mayor impacto tras la fecha límite de cambios

Desde el pasado 31 de julio, Carlos Correa y Ramón Laureano han sido los peloteros tras el deadline. Ambos suman 0.6 fWAR, revitalizando sus perfiles ofensivos en sus nuevos equipos. Ambos tienden a ser muy versátiles en defensa, pero ofensivamente están muy sólidos con el bate.

Freddy Fermín, Adam Frazier, Zack Littell y Dietrich Enns han generado un rendimiento inmediato con sus equipos. Producen 0.5 fWAR cada uno y se han mostrado muy confiables en sus respectivos roles. Validando la confianza y el resultados de sus cambios en la fecha límite.

Números de los seis refuerzos de mayor impacto tras el deadline