Maikel García saca a relucir su poder y está más cerca de superarse en un nuevo apartado (+video)

Los peloteros venezolanos comenzaron la semana con todos los hierros y uno que no se quedó atrás, fue el joven Maikel García, quien mantiene su gran momento con el madero con un nuevo cuadrangular.

La novena de los Reales de Kansas City se impuso por la mínima 3-4 a los Rangers de Texas y justamente el "Barrendero", fue quien se encargó de fabricar esa rayita que terminó siendo la diferencia.

Maikel García se vuela la barda ante su compatriota:

El tercera base criollo vino a consumir turno abriendo el quinto capítulo ante su compatriota, Luis Curvelo y lo castigó con un batazo que se fue rápidamente cerca del poste izquierdo.

García fue agresivo, debido a que en cuenta favorable de 1-0, movió rápidamente sus manos ante un slider pegado, logrando superar la barda a 352 pies de distancia por la zona más corta del campo, para ampliar parcialmente la ventaja de su franquicia 1-4.

Maikel García quiere seguir implantando marcas personales:

Desde hace rato es evidente, que el "Barrendero" explotó ofensivamente en el presente campeonato y de hecho, ya estableció topes personales en una campaña, en los apartados de: vuelacercas (12), Hits (138), dobles (32), boletos (45).

No obstante, su siguiente objetivo es superar las 58 impulsadas que sumó en el 2024 y ahora, le restan solamente tres traídas al plato, para igualmente implantar un registro allí porque llegó a 56 empujadas con la de su cañonazo solitario ante Texas.