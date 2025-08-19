¿Cuántos van? Este venezolano cumple su sueño al debutar en Grandes Ligas (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo sueño, para un pelotero venezolano se cumplió este lunes, 18 de agosto, en la gran carpa, luego de que el joven de 22 años Máximo Acosta hiciera su debut de manera oficial con la franquicia de los Marlins de Miami.

Esta historia es conmovedora, motivado a que el padre de Acosta falleció hace par de meses y su mayor anhelo era verlo en acción en un estadio de Las Mayores. Sin embargo, el caraqueño sabe que hizo su trabajo y que llenó de orgullo a toda su familia.

El debut de Máximo Acosta:

Acosta fue alineado como octavo en el orden al bate y segunda base titular en la derrota de los Marlins de Miami con marcador de 3-8 ante los Cardenales de San Luis.

El infielder de 22 años, falló en las tres oportunidades al plato que tuvo en su debut, pero vivió la mejor experiencia, hasta el momento, de su carrera y está a la espera de que su primer indiscutible en la MLB llegué pronto.

¿A quién pertenece Máximo Acosta en la LVBP?

Máximo se convirtió en el pelotero nativo del país número 504 en jugar en el mejor beisbol del mundo y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional pertenece a la organización de las Águilas del Zulia.