Freddy Peralta logra otra victoria y se consolida como candidato al Cy Young (+Detalles)

El derecho dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, consiguió este lunes su décima quinta (15) victoria de la actual campaña 2025, tras superar a los Cachorros de Chicago. Encuentro que se disputó en el Wrigley Field, casa del conjunto de Illinois, ante 38.971 aficionados.

Peralta encabeza el departamento de victorias de Grandes Ligas; ocupa la décima primera posición en efectividad de Las Mayores y la sexta de la Liga Nacional; es noveno en ponches en el viejo circuito.

Así le fue

Peralta trabajó por espacio de seis episodios, en los que permitió un imparable, otorgó tres boletos y ponchó a seis. Durante su actuación, el serpentinero realizó 95 pitcheos, 59 de ellos en la zona de strike y 36 malos.

Freddy Peralta utilizó la recta de cuatro costuras en 41 oportunidades, 30 veces el cambio de velocidad, 16 slider, ocho veces la curva; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 76 y las 99 millas por hora.

Los números de Freddy Peralta

En 26 aperturas, Freddy Peralta tiene registro de 15 victorias y cinco derrotas con 2.78 de efectividad, ha permitido 104 hits, 44 carreras limpias, 16 cuadrangulares, otorgado 53 boletos y ponchado a 154 rivales. Los contrarios conectan para .199.

Su anterior salida, ante los Piratas de Pittsburgh, el diestro trabajó por espacio de seis entradas, en los que permitió tres imparables, no permitió carreras, otorgó un boleto y ponchó a siete.