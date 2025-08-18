¿Cómo luce la importación de los Tigres de Aragua por ahora? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Desde las últimas dos temporadas, la novena de los Tigres de Aragua se ha enfocado un poco más en los lanzadores a la hora de contratar su importación y de cara a la campaña 2025-2026 parecen tener el mismo objetivo. En este sentido, el equipo de Meridiano se dio la tarea de analizar a los foráneos ya confirmados por la directiva bengalí.

La organización aragüeña confirmó a tres brazos, hasta el momento, Andrew Schulz, Cory Thompson y recientemente a Collin Wiles, siendo este último el único que ya ha jugado en la pelota criolla, tras ver acción en la zafra anterior con los mismos maracayeros.

Andrew Schulz:

El primer anunciado por los Tigres, fue el relevista diestro de 28 años, Andrew Schulz, quien se caracteriza principalmente por poseer una potente recta, la cual puede llegar a las 100mph, un lanzamiento que puede hacer bastante daño en un torneo donde el promedio del pitcheo rápido no supera las 93mph.

Schulz, permaneció durante largo tiempo en las sucursales de los Phillies de Philadelphia y este año, culminó lanzando en la Liga Mexicana de Beisbol con los Rieleros de Aguascalientes, donde no le fue muy bien.

IP: 9.1

Efec: 4.82

K: 14.

Cory Thompson:

Mientras que en el segundo nombre también se enfocaron en un relevista, esta vez se trata de un hombre que viene de jugar en la Atlantic League con el Ghost Peppers Gastronia, como es el caso de Cory Thompso, dejando buenos números a sus 30 años en ese torneo.

J: 24

IL: 27.1

G: 3

P: 2

CP: 11

CL: 9

BB: 10

K:30

Efec:2.96

Whip: 1.20.

Collin Wiles:

Mientras, que el último debe reivindicarse, después de un Round Robin, para el olvido en la campaña anterior, en el cual dejo un porcentaje de carreras limpias por encima de 7.00 y perdió en par de ocasiones, sin obtener ningún triunfo en cuatro salidas. Está pieza es el abridor Collin Wiles, confirmado en este lunes.

Sin embargo, no tuvo mucho margen de error y en esta ocasión, contará con mayor experiencia ante bateadores venezolanos y del Caribe, motivado a que viene de jugar en la Liga Mexicana de Beisbol y en la Liga Mayor de Beisbol.

Evidentemente, la intención de Oswaldo Guillén es rescatar un bullpen "Bengalí" que trabajo mucho en la zafra anterior y también tuvo mayores complicaciones que los abridores.

Esto debido a que el porcentaje de carreras limpias de la rotación fue de 4.89 y el de los relevistas fue 5.49. Aunado a eso, el bullpen permitió casi 200 anotaciones (194), mientras que a los abridores le fabricaron 134.