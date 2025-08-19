Luis Robert Jr. muestra todo su poder ante Strider y los Bravos de Atlanta (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Jr., despachó este lunes su décimo tercer (13) cuadrangular de la campaña 2025 en el enfrentamiento ante los Bravos de Atlanta. Encuentro que se llevó a cabo en el Truist Park, casa del conjunto de Georgia.

Este sería su primer jonrón de los últimos siete juegos. El patrullero antillano no bateaba cuadrangular de desde el pasado 3 de agosto ante Los Ángeles Angels. El jugador de los White Sox se encuentra a solo seis impulsadas de alcanzar las 300 traídas al plato.

El batazo de Luis Robert

Corría la parte alta de la cuarta entrada, cuando el oriundo de Ciego de Ávila se presentó en el plato para tomar su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Spencer Strider. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0).

Sin outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una buena sin malas, Strider tiró un slider de unas 84 millas por hora bajito en la zona de strike, lanzamiento que Robert Jr no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Luis Robert Jr. tuvo una velocidad de salida de 103.9 millas por hora y recorrió 405 pies de distancia.

Los números de Luis Robert Jr

Luis Robert Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto Illinois. El patrullero antillano tiene un promedio vitalicio de .259, con 558 hits, 101 jonrones y 294 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .220/.300/.361 (Avg/Obp/Slg); en 355 apariciones al bate, el jugador cubano ha conectado 78 imparables, 13 cuadrangulares, anotado 48 e impulsado 49. Ha recibido 109 ponches y 40 boletos.