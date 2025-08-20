Gleyber Torres establece gran año en Detroit con importante marca (+video)`

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres se convirtió en héroe en la jornada de este martes por la noche en las Grandes Ligas. En un emocionante duelo de pitcheo, el segunda base tuvo paciencia en el plato y recibió boleto para dejar en el terreno a los Astros de Houston en el Comerica Park.

El caraqueño recibió pasaporte para consolidar a una presentación notable con el madero y darle la victoria a los bengalíes. El camarero ligó de 4-2 con una remolcada y los felinos blanquearon por segunda vez consecutiva a los líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

Torres se ha mantenido como uno de los mejores intermedistas en la presente temporada de Las Mayores. El venezolano participó como titular en el Juego de Estrellas y se ha mantenido como una de las principales figuras de Detroit en la segunda mitad de la campaña. Con la presencia del criollo, los Tigres han dominado con comodidad la Central en el joven circuito.

Cifra redonda para Gleyber Torres

El de Caracas ha vivido días para el recuerdo en la actual instancias de la MLB. La estrella de los Tigres cumplió los 1,000 partidos en su carrera en el mejor béisbol del mundo después de ocho campañas entre los Yankees de Nueva York y la franquicia de Detroit.

Además de sus primeros 1,000 encuentros, Torres alcanzó las 500 carreras remolcadas con el pasaporte recibido en la jornada de este martes por la noche. El segunda base se convierte en el venezolano número 38 en llegar a esa cifra en las Grandes Ligas.

Luego de ocho temporadas en MLB, el criollo ya colecciona registros importantes con más 150 jonrones, 500 remolcadas, 500 anotadas y está rumbo a llegar a los 1,000 imparables vitalicios. En lo que va de año, el pelotero cuenta con promedio al bate de .262, 13 cuadrangulares, 59 empujadas, 63 anotaciones, 978 hits, .360 de OBP y un OPS de .760 en 113 partidos.