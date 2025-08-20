Ningún pelotero venezolano resaltaría en este prestigioso grupo (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Varios peloteros venezolanos atraviesan su mejor año en las Grandes Ligas, no obstante, aparentemente ninguno de ellos recoge los suficientes méritos, para ser parte ni del primero, ni del segundo equipo ideal del 2025, según las predicciones de la MLB.

Ni los tercera base Eugenio Suárez y Maikel García, uno de ellos cerca de los 40 cuadrangulares y las 100 empujadas. Mientras que el otro batea por encima de .300 y es candidato al Guante de Oro. Tampoco el líder en salvados de la Liga Nacional, Robert Suárez (33) fueron tomados en cuenta en estas predicciones.

Este sería el primer equipo ideal según las proyecciones de la MLB:

Cal Raleigh C

Vladimir Guerrero Jr 1B

Ketel Marte 2B

José Ramírez 3B

Bobby Witt Jr. SS

Aaron Judge OF

Pete Crow-Armstrong OF

Fernando Tatis Jr. OF

Shohei Ohtani BD.

Lanzadores:

Tarik Skubal

Paul Skenes

Garrett Crochet

Christopher Sánchez

Hunter Brown

Jhoan Durán (setup)

Andrés Muñoz (cerrador).

Segundo equipo ideal según las proyecciones de la MLB:

Will Smith C

Pete Alonso 1B

Bryce Turang 2B

Manny Machado 3B

Jeremy Peña SS

Corbin Carroll OF

Juan Soto OF

Byron Buxton OF

Kyle Schwarber BD

Lanzadores:

Yoshinobu Yamamoto

Nathan Eovaldi

Max Fried

Matthew Boyd

Zack Wheeler

Aroldis Chapman (setup)

Edwin Díaz (cerrador).

¿En la zafra anterior hubo representación venezolana?

De darse las cosas según, las proyecciones, la representación venezolana pasaría de tener tres peloteros dentro de este grupo de los más destacados en la campaña 2024, a no tener ninguno en este 2025.

Esas tres estrellas que dijeron presente en la zafra, fueron: William Contreras en el primer equipo, por su parte, Salvador Pérez y José Altuve estuvieron en el segundo equipo.