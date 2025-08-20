Ningún pelotero venezolano resaltaría en este prestigioso grupo (+detalles)

NOTAS RELACIONADAS
Varios peloteros venezolanos atraviesan su mejor año en las Grandes Ligas, no obstante, aparentemente ninguno de ellos recoge los suficientes méritos, para ser parte ni del primero, ni del segundo equipo ideal del 2025, según las predicciones de la MLB.
Ni los tercera base Eugenio Suárez y Maikel García, uno de ellos cerca de los 40 cuadrangulares y las 100 empujadas. Mientras que el otro batea por encima de .300 y es candidato al Guante de Oro. Tampoco el líder en salvados de la Liga Nacional, Robert Suárez (33) fueron tomados en cuenta en estas predicciones.
Este sería el primer equipo ideal según las proyecciones de la MLB:
- Cal Raleigh C
- Vladimir Guerrero Jr 1B
- Ketel Marte 2B
- José Ramírez 3B
- Bobby Witt Jr. SS
- Aaron Judge OF
- Pete Crow-Armstrong OF
- Fernando Tatis Jr. OF
- Shohei Ohtani BD.
Lanzadores:
- Tarik Skubal
- Paul Skenes
- Garrett Crochet
- Christopher Sánchez
- Hunter Brown
- Jhoan Durán (setup)
- Andrés Muñoz (cerrador).
Segundo equipo ideal según las proyecciones de la MLB:
- Will Smith C
- Pete Alonso 1B
- Bryce Turang 2B
- Manny Machado 3B
- Jeremy Peña SS
- Corbin Carroll OF
- Juan Soto OF
- Byron Buxton OF
- Kyle Schwarber BD
Lanzadores:
- Yoshinobu Yamamoto
- Nathan Eovaldi
- Max Fried
- Matthew Boyd
- Zack Wheeler
- Aroldis Chapman (setup)
- Edwin Díaz (cerrador).
¿En la zafra anterior hubo representación venezolana?
De darse las cosas según, las proyecciones, la representación venezolana pasaría de tener tres peloteros dentro de este grupo de los más destacados en la campaña 2024, a no tener ninguno en este 2025.
Esas tres estrellas que dijeron presente en la zafra, fueron: William Contreras en el primer equipo, por su parte, Salvador Pérez y José Altuve estuvieron en el segundo equipo.