Duelo entre mánagers venezolanos: Este es el récord histórico de cada uno (+Detalles)

Nacionales de Washington y Mets de Nueva York inician una serie de tres encuentros, los cuales se llevarán a cabo en la casa del conjunto capitalino. Adicionalmente, se vivirá un momento sin precedentes en las Grandes Ligas: por primera vez en la historia, dos managers venezolanos se enfrentarán en un juego oficial de la MLB.

Por un lado, Carlos Mendoza, quien se encuentra en su segunda temporada como timonel de los Metropolitanos; por el otro, Miguel Cairo, que asumió la conducción del conjunto capitalino tras el despido del boricua Dave Martínez.

Registros como managers

Mendoza, aunque está en su segunda temporada al frente del conjunto neoyorquino, se encuentra en su primera experiencia como timonel. Hasta la fecha tiene récord de 155 victorias y 131 derrotas en 286 compromisos.

La pasada 2024 terminó entre los mejores cuatro equipos de la Liga Nacional, siendo eliminado por los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato.

Esta campaña no es muy diferente a la anterior. El conjunto de Mendoza se encuentra en la segunda posición de la división Este a 5.5 juegos de la punta, en manos de los Filis de Filadelfia. Actualmente, tienen récord de 66 victorias y 58 derrotas.

Por su parte, Miguel Cairo, estuvo al frente de los Medias Blancas de Chicago en la campaña 2022 por alrededor de 34 compromisos. Esta sería su segunda experiencia como timonel. El excamarero tiene registro de 31 victorias y 37 derrotas en 68 encuentros.

Los nacionales ocupan la última posición del Este de la Nacional, con registro de 50 ganados y 74 perdidos a 21.5 de la punta.