MIL 4
CHC 6


MIL 1
CHC 0
B: 3
S: 2
O: 2
HOU 0
DET 0
B: 0
S: 0
O: 2
TOR 5
PIT 1
B: 2
S: 2
O: 0
STL 6
MIA 2
B: 1
S: 1
O: 1
NYM 6
WSH 0
B: 2
S: 0
O: 3
SEA 1
PHI 4
B: 3
S: 3
O: 1
BAL 0
BOS 1
B: 2
S: 0
O: 1
CWS 3
ATL 2
B: 3
S: 1
O: 3
Delayed Start
NYY 0
TB 0
TEX 1
KC 1
B: 1
S: 3
O: 3
ATH 0
MIN 1
B: 2
S: 0
O: 0
Warmup
LAD 0
COL 0
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
CLE 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
SD 0

NYY
67-57 (.540)
0
Alta 1st 0 out
0

TB
61-64 (.488)
Trent Grisham

AL BATE

Trent Grisham (CF)
0 - 0
Shane Baz

LANZA

Shane Baz
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 0 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
- - - - - - - - 0 0 0
- - - - - - - - 0 0 0
Entradas NYY TB
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 0-0 0 0 0 .247
A. Judge DH 0-0 0 0 0 .333
C. Bellinger LF 0-0 0 0 0 .266
G. Stanton RF 0-0 0 0 0 .299
B. Rice C 0-0 0 0 0 .239
P. Goldschmidt 1B 0-0 0 0 0 .280
J. Chisholm Jr. 2B 0-0 0 0 0 .236
A. Volpe SS 0-0 0 0 0 .215
J. Caballero 3B 0-0 0 0 0 .233




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Carlos Rodón 0.0 0 0 0 0-0 3.25
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson LF 0-0 0 0 0 .302
Y. Díaz 1B 0-0 0 0 0 .283
J. Caminero 3B 0-0 0 0 0 .258
B. Lowe 2B 0-0 0 0 0 .272
H. Kim SS 0-0 0 0 0 .228
C. Morel DH 0-0 0 0 0 .207
E. Pereira CF 0-0 0 0 0 .125
J. Mangum RF 0-0 0 0 0 .274
N. Fortes C 0-0 0 0 0 .216




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Shane Baz 0.0 0 0 0 0-0 4.93

NY Yankees
Tampa Bay
0 H 0
0 HR 0
0 TB 0
0 DEB 0

NY Yankees
Tampa Bay
0 K 0
0 ST 0
0 H 0
0 BB 0
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 73 53 .579 - L2
Yankees 67 57 .540 5.0 W3
Red Sox 68 58 .540 5.0 L2
Rays 61 64 .488 11.5 L1
Orioles 58 67 .464 14.5 W2
Probabilidad de ganar
50 %
1 parte alta
(B:0 S:0 O:0)

NY Yankees 0 - 0 Tampa Bay
Cambio de Estado — Inicio Retrasado: Lluvia
Datos del encuentro
Estadio: George M. Steinbrenner Field
Localidad: Tampa, Florida
El clima: Partly Cloudy, 86 ºF
Capacidad: 10.387
Árbitros:
Home Plate: Bill Miller
1era base: Chad Fairchild
2da base: Ben May
3era base: Roberto Ortiz
