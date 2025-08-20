Conoce los juegos para este miércoles 20 de agosto de 2025 en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Ya está a punto de llegar el "ombligo" de semana y con el se viene una jornada que luce bastante electrizante en el mejor beisbol del mundo. Por lo tanto, a continuación te mostraremos los enfrentamientos programados en este día.

Esta fecha tendrá enfrentamientos durante todo el día, debido a que el primer choque iniciará a las 12:35pm. Aunado a eso, dos brazos venezolanos tendrán la responsabilidad de lanzar: Jesús Luzardo y Martín Pérez, también se subirá al morrito el fenómeno Shohei Ohtani.

Juegos para este miércoles en la MLB:

- Azulejos de Toronto vs Piratas de Pittsburgh 12:35pm

- Marineros de Seattle (Luis Castillo) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 1:05pm

- Astros de Houston vs Tigres de Detroit 1:10pm

- Guardianes de Cleveland vs Cascabeles de Arizona 3:40pm

- Cardenales de San Luis vs Marlins de Miami 6:40pm

- Mets de Nueva York vs Nacionales de Washington 6:45pm

- Medias Blancas de Chicago (Martín Pérez) vs Bravos de Atlanta (Hurston Waldrep) 7:15pm

- Yankees de Nueva York vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Atléticos de Oakland vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Rangers de Texas vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago 8:05pm

- Dodgers de Los Angeles vs Rockies de Colorado 8:40pm

- Rojos de Cincinnati vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Gigantes de San Francisco vs Padres de San Diego 9:40pm.