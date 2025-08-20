Juan Soto muy cerca de ser el Mets con más boletos en la historia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, no solamente es el jugador mejor pago en la historia del juego, sino que también se está convirtiendo en historia viva dentro del conjunto de Queens.

El patrullero se encuentra a poco menos de tres boletos para alcanzar los 100 pasaportes en la temporada, cantidad que lograría por sexta ocasión en su carrera y quinta de manera consecutiva.

El Mets con más boletos

Con sus 97 pasaportes durante esta zafra, el jardinero iguala la segunda mayor cantidad de boletos en una campaña para un jugador de los Mets, misma cantidad que ha sido alcanzada en cuatro ocasiones anteriores y superada en una sola oportunidad.

Las ocasiones anteriores: Keith Hernández en la temporada de 1984; Darryl Strawberry en la campaña de 1987; y John Olerud en la zafra de 1998.

El liderato de más boletos para un jugador de los Mets en una temporada pertenece a John Olerud, quien recibió 125 pasaportes en la temporada de 1999.

Sus números

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1044 hits, 232 jonrones y 664 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .251/.386/.500 (Avg/Obp/Slg); en 438 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 110 imparables, 31 cuadrangulares, anotado 89 e impulsado 72. Ha recibido 97 boletos y 105 ponches.