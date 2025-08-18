Niño carga contra Juan Soto justo antes del juego de Pequeñas Ligas en Williamsport (+video) 

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York y los Marineros de Seattle se vieron las caras este domingo en la localidad de Williamsport, Pensilvania, donde se juega la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. El enfrentamiento contó con varias estrellas de talla mundial.

Entre ellas, Cal Raleigh, Eugenio Suárez, Randy Arozarena, Julio Rodríguez, Francisco Lindor, Pete Alonso y Juan Soto; este último firmó un contrato con los metropolitanos en la temporada baja de 15 temporadas y 750 millones de dólares.

Niño desprecia a Soto

No obstante, esa cantidad de dinero no garantiza que seas el más popular del juego. Si el mejor pago, no el más popular. Así quedó demostrado este domingo, cuando justo antes del juego entre Mariners y Mets, un niño de la selección de Canadá, fue consultado sobre lo que pensaba del jugador dominicano.

“Crea que está sobrevalorado”, expresó el pequeño Misha Lee, causando la risa del entrevistado, que inmediatamente preguntó “¿Sobrevalorado?”, a lo que este respondió “Sí, es sobrevalorado, el mejor es Cal Raleigh”.

Juan Soto terminó el encuentro ante los Mariners con tres boletos en cinco turnos.

Los números de Soto

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1043 hits, 231 jonrones y 663 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .251/.385/.495 (Avg/Obp/Slg); en 434 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 109 imparables, 30 cuadrangulares, anotado 87 e impulsado 71. Ha recibido 96 boletos y 104 ponches.