Cal Raleigh acaricia increíble marca entre los bateadores ambidiestros (+video)

Cal Raleigh continúan en camino a los 50 jonrones en la presente temporada de las Grandes Ligas. El receptor desapareció el cuadrangular número 47 en Williamsport para seguir agrandando su mágica presentación con el madero en 2025.

La principal estrella de los Marineros de Seattle está cerca de romper algunas marcas a punta de bambinazos. El cátcher deleitó a todos los jóvenes peloteros de Pequeñas Ligas con una enorme conexión por el jardín izquierdo para empujar dos anotaciones, en la parte baja del séptimo inning del partido. Pese a lucir su poder en su máximo expresión, no pudo evitar el revés (3-7) de los suyos contra los New York Mets.

Raleigh quedó a uno cañonazo de igualar el récord de Salvador Pérez (48) como el receptor con más jonrones en una temporada de Las Mayores. Además de eso, el estadounidense tiene en la mira otro impresionante registro en su condición como bateador ambidiestro.

Cal Raleigh entre los máximos jonroneros ambidiestros

Mickey Mantle es el nombre del bateador ambidiestro con más cuadrangulares (54) en una sola temporada en las Grandes Ligas. De hecho, la leyenda de los New York tuvo un par de campañas con al menos 52 batazos de cuatro esquinas, de acuerdo con la cronista Sara Langs.

Después de su estacazo frente a los metropolitanos, el receptor de Seattle se encuentra a siete jonrones de igualar el registro de Mantle. A falta de mes y media para el cierre de la ronda regular de la MLB, el cátcher cuenta con grandes probabilidades de superar la marca del mítico jugador de los Yankees.

Raleigh está encendido en la parte complementaria de Las Mayores con promedio al bate de .320, tres vuelacercas, seis remolcadas, cinco anotadas, ocho hits, .414 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .760 en los últimos siete desafíos.