|Entradas
|SF
|SD
|1º
|Jung Hoo Lee batea jonrón (7) con elevado entre los jardines derecho y central.
|1
|0
|1º
|Manny Machado batea rodado de out a primera base Dominic Smith. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra.
|1
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Hoo Lee CF
|1-1
|1
|1
|1
|.261
|H. Ramos LF
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|R. Devers DH
|0-0
|0
|0
|0
|.257
|C. Schmitt 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.250
|D. Smith 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.281
|C. Koss SS
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|P. Bailey C
|1-0
|0
|0
|0
|.216
|D. Gilbert RF
|1-0
|0
|0
|0
|.130
|T. Fitzgerald 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.221
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kai-Wei Teng
|1.0
|0
|1
|2
|21-14
|9.00
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|1-0
|1
|0
|0
|.263
|L. Arraez 1B
|1-1
|0
|0
|0
|.292
|M. Machado 3B
|1-0
|0
|0
|1
|.290
|R. O'Hearn DH
|1-0
|0
|0
|0
|.274
|X. Bogaerts SS
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|R. Laureano CF
|0-0
|0
|0
|0
|.295
|G. Sheets LF
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|J. Iglesias 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.230
|E. Díaz C
|0-0
|0
|0
|0
|.199
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Pivetta
|2.0
|1
|1
|2
|34-21
|2.89
|
San Francisco
|
San Diego
|1
|H
|1
|1
|HR
|0
|4
|TB
|2
|2
|DEB
|1
|
San Francisco
|
San Diego
|2
|K
|2
|14
|ST
|21
|1
|H
|1
|0
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Giants
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|Padres
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|0
