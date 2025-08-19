Play by Play

Play by Play

MIL 4
CHC 6


MIL 1
CHC 4
B: 0
S: 2
O: 1
Baja 10th play by play
HOU 0
DET 0
B: 2
S: 0
O: 2
TOR 7
PIT 3


STL 7
MIA 4


NYM 8
WSH 1


SEA 4
PHI 6


Alta 10th play by play
BAL 3
BOS 3
B: 0
S: 2
O: 2
Game Over
CWS 10
ATL 11
NYY 5
TB 0
B: 0
S: 2
O: 0
TEX 2
KC 5


ATH 6
MIN 3
B: 0
S: 0
O: 1
LAD 7
COL 2
B: 1
S: 0
O: 0
CIN 1
LAA 1
B: 0
S: 0
O: 0
CLE 0
AZ 0
B: 1
S: 3
O: 3
SF 1
SD 1
B: 0
S: 1
O: 0

SF
61-64 (.488)
1
Baja 2nd 0 out
1

SD
69-56 (.552)
Ramón Laureano

AL BATE

Ramón Laureano (CF)
0 - 0
Kai-Wei Teng

LANZA

Kai-Wei Teng
1.0 IP, 0 CL, 2 K, 21 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Strike cantado
Four-Seam Fastball 91.5 MPH.
Rotación:2.496RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 - - - - - - - 1 1 1
1 - - - - - - - 1 1 0
Entradas SF SD
Jung Hoo Lee batea jonrón (7) con elevado entre los jardines derecho y central. 1 0
Manny Machado batea rodado de out a primera base Dominic Smith. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra. 1 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Hoo Lee CF 1-1 1 1 1 .261
H. Ramos LF 1-0 0 0 0 .266
R. Devers DH 0-0 0 0 0 .257
C. Schmitt 3B 1-0 0 0 0 .250
D. Smith 1B 0-0 0 0 0 .281
C. Koss SS 1-0 0 0 0 .270
P. Bailey C 1-0 0 0 0 .216
D. Gilbert RF 1-0 0 0 0 .130
T. Fitzgerald 2B 1-0 0 0 0 .221




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kai-Wei Teng 1.0 0 1 2 21-14 9.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 1-0 1 0 0 .263
L. Arraez 1B 1-1 0 0 0 .292
M. Machado 3B 1-0 0 0 1 .290
R. O'Hearn DH 1-0 0 0 0 .274
X. Bogaerts SS 1-0 0 0 0 .265
R. Laureano CF 0-0 0 0 0 .295
G. Sheets LF 0-0 0 0 0 .253
J. Iglesias 2B 0-0 0 0 0 .230
E. Díaz C 0-0 0 0 0 .199




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Pivetta 2.0 1 1 2 34-21 2.89

San Francisco
San Diego
1 H 1
1 HR 0
4 TB 2
2 DEB 1

San Francisco
San Diego
2 K 2
14 ST 21
1 H 1
0 BB 2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 71 54 .568 - L1
Padres 69 56 .552 2.0 L4
Giants 61 64 .488 10.0 W2
D-backs 60 66 .476 11.5 L4
Rockies 36 89 .288 35.0 W4
Probabilidad de ganar
54 %
2 parte alta
(B:1 S:3 O:3)

San Francisco 1 - 1 San Diego
Tyler Fitzgerald se poncha tirándole.
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Clear, 72 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: John Libka
1era base: D.J. Reyburn
2da base: Sean Barber
3era base: James Hoye
San Francisco Giants
61-64 (.488)
1
Baja 2nd
0 out
1
San Diego Padres
69-56 (.552)
Probabilidad de ganar
54 %
2 parte alta (B:1 S:3 O:3)

San Francisco 1 - 1 San Diego
Tyler Fitzgerald se poncha tirándole.

Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Giants 1 0 - - - - - - - 1 1 1
Padres 1 - - - - - - - 1 1 0
Entradas SF SD
alta Jung Hoo Lee batea jonrón (7) con elevado entre los jardines derecho y central. 1 0
baja Manny Machado batea rodado de out a primera base Dominic Smith. Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez a 3ra. 1 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 71 54 .568 - L1
Padres 69 56 .552 2.0 L4
Giants 61 64 .488 10.0 W2
D-backs 60 66 .476 11.5 L4
Rockies 36 89 .288 35.0 W4
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Clear, 72 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: John Libka
1era base: D.J. Reyburn
2da base: Sean Barber
3era base: James Hoye

