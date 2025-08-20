Yankees igualan récord histórico de jonrones en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 20 de agosto los Yankees de Nueva York vencieron a 13-3 a los Rays de Tampa Bay, consiguiendo de esa forma su victoria número 68 de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El equipo de Bronx consiguió este triunfo gracias a un festival de jonrones, que le permitieron hacer historia.

Los dirigidos por Aaron Boone contaron con una ofensiva notable en este desafíos y conectaron hasta nueve cuadrangulares, un número que deja en evidencia el gran momento que vivieron sus peloteros en este encuentro.

Récord histórico de jonrones para los Yankees

Los Yankees continúan demostrando por qué son conocidos como los “Bombarderos del Bronx”. Esta temporada han conectado jonrones consecutivos en tres ocasiones, una hazaña que los coloca al nivel de equipos históricos como los Dodgers de 2024 y los Brewers de 1982, quienes también lograron esa marca. La capacidad de encadenar cuadrangulares refleja la profundidad y el poder de su alineación, capaz de cambiar el rumbo de un juego en cuestión de lanzamientos.

Lo que hace aún más especial este récord es que los Yankees son el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en lograr tres tandas de jonrones consecutivos en la primera entrada de una temporada. Arrancar partidos con semejante poder ofensivo no solo golpea anímicamente al rival, sino que también confirma que la artillería neoyorquina está encendida desde el primer turno. Esta combinación de historia y explosividad reafirma que los Yankees siguen siendo sinónimo de poder en la Gran Carpa.

Esta producción ofensiva es la que todos los fanáticos de los Yankees quieren de su equipo, tomando en cuenta que aspiran lograr su primer campeonato de la Serie Mundial de MLB desde 2009.

Pese a tener altibajos esta campaña 2025, los Yankees envían un mensaje claro al resto de las Grandes Ligas, y es que su poder está más vigente que nunca. Cada cuadrangular consecutivo no solo alimenta la leyenda de los “Bombarderos del Bronx”, sino que también fortalece la ilusión de una temporada que podría quedar marcada en los libros de historia.