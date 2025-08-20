Judge alcanza esta cifra de jonrones por cuarta ocasión en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este martes su cuadragésimo (40) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Tampa Bay Rays. Encuentro que se llevó a cabo en el George M. Steinbrenner Field, casa del conjunto de Florida.

Aaron Judge alcanzó, por cuarta ocasión en su carrera, la cifra de los cuarenta (40) jonrones y se une a Babe Ruth (11), Lou Gehrig (5) y Mickey Mantle (4) como los únicos Yankees con cuatro temporadas de 40 o más cuadrangulares.

Este es el tercer jonrón de Judge en los últimos siete juegos. Asimismo, el slugger está a 14 boletos de llegar a los 100 por cuarta vez.

El batazo de Aaron Judge

Corría la parte alta del primer capítulo, cuando el bateador designado llegó al plato para tomar su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Shane Baz. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un outs en la pizarra y en cuenta de una mala una buena, Baz dejó un cutter de unas 92 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 112.3 millas por hora y recorrió 429 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .293, con 1164 hits, 355 jonrones y 808 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .333/.448/.693 (Avg/Obp/Slg); en 414 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 138 imparables, 40 cuadrangulares, anotado 98 e impulsado 92. Ha recibido 86 boletos y 129 ponches.