Jazz Chisholm Jr. entra en la historia de los Yankees con temporada 20/20

Jazz Chisholm Jr. ha tenido una temporada 2025 de Grandes Ligas de altibajos con los Yankees de Nueva York, pero aún así, se ganó un lugar en la historia de esta organización tan emblemática. El infielder bahameño completó recientemente el 20-20, algo que le permitió implantar una marca en esta franquicia histórica del beisbol.

El pelotero de 27 años ha sido foco de críticas y muchos comentarios en los fanáticos de los "Mulos del Bronx" a lo largo de este 2025. Sin embargo, ha logrado aportar ofensivamente para la causa de este equipo que está buscando clasificar a la Postemporada del mejor beisbol del mundo.

Jazz Chisholm Jr. se ganó un puesto en la historia de los Yankees

Chisholm Jr. sigue haciendo historia en su primera campaña con los Yankees al convertirse en apenas el segundo segunda base de la franquicia en registrar una temporada 20/20, es decir, acumular al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. Con este logro, se une a Alfonso Soriano, quien alcanzó la hazaña en 2002 y 2003, dejando claro el impacto inmediato de su versatilidad en el terreno.

La combinación de poder y velocidad de este jugador lo ha convertido en una pieza clave en la alineación neoyorquina, aportando dinamismo tanto a la ofensiva como en las bases. Su capacidad para generar carreras y desestabilizar al rival lo coloca como una de las figuras más emocionantes del momento en el béisbol de Grandes Ligas.

Tras esta marca, Jazz Chisholm Jr. acumula en 2025 78 imparables, entre ellos 12 dobles, un triple y 21 jonrones. Además, acumula 56 carreras remolcadas, 55 anotadas, 21 robos de base y promedio de .236.