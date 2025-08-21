Juegos para este jueves en la MLB: 21 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del mejor beisbol del mundo no para y mucho menos ahora, que se acerca la etapa crucial. Durante este jueves, 21 de agosto llevará a cabo una nueva jornada y podrás conocer todos los enfrentamientos a continuación.

En esta oportunidad, nuevamente habrá menos encuentros, exactamente serán nueve y todos deberían terminar temprano, según el horario establecido. El resto de las series culminaron y por lo tanto, cada uno de sus conjuntos tendrán el día, para descansar.

Sin duda alguna, el desafío más prometedor de este día, será el de los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, porque más allá de su histórica rivalidad, tienen una pelea "al rojo vivo" por el segundo puesto del Este en la Americana.

Juegos para este jueves en la MLB:

- Atléticos de Oakland vs Mellizos de Minnesota 1:10pm

- Rangers de Texas vs Reales de Kansas City 2:10pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Dodgers de Los Angeles vs Rockies de Colorado 3:10pm

- Mets de Nueva York vs Nacionales de Washington 4:05pm

- Gigantes de San Francisco vs Padres de San Diego 4:10pm

- Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York 7:15pm

- Astros de Houston vs Orioles de Baltimore 7:15pm

- Cardenales de San Luis vs Rays de Tampa Bay 7:35pm.