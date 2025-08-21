Willson Contreras iguala a Ramón Hernández en listado histórico de criollos con este kilométrico batazo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los peloteros venezolanos que no está siempre en primera plana, sin embargo, ha sido fundamental en la producción de su equipo durante esta campaña, es Willson Contreras, quien volvió a hacer gala de su fuerza esta noche, para acercarse al top 15 de los máximos jonroneros venezolanos en la historia de la MLB.

Los Cardenales de San Luis están perdiendo parcialmente con pizarra de 2-5 ante los Marlins de Miami, debido a una notable actuación del dominicano Sandy Alcántara, no obstante, uno de los pocos que pudo descifrar sus lanzamientos, fue justamente el mayor de los hermanos Contreras.

Willson Contreras conecta batazo kilométrico:

La novena de San Luis perdía 1-4 en la alta del sexto capítulo, cuando Willson vino a consumir turno sin corredores en circulación y un out en la pizarra. Dejando pasar dos envíos, para luego explotar su "power".

El derecho criollo se sentó a esperar una curva de Alcántara que se quedó vendida, para volarse la barda por el lado izquierdo a 414 pies de distancia y logrando una velocidad de salida de 108.1 millas por hora.

Willson Contreras empata a Ramón Hernández:

Con este batazo de cuatro esquinas, Contreras alcanzó los 17 vuelacercas en el presente torneo y ya suma 169 de por vida, empatando a Ramón Hernández en el décimo sexto (16) lugar histórico entre los jonroneros venezolanos en las Grandes Ligas.

Aunado a eso, el experimentado derecho acumula 67 rayitas remolcadas y aumentó su promedio de bateo a .260 en esta zafra, estadísticas que se deben resaltar, después de un 2024 bastante discreto, para Willson.