MLB: Aaron Judge a la caza de estas dos leyendas de los Yankees

La estrella de los Yankees de Nueva York Aaron Judge conectó ayer su jonrón 40 de la temporada y el 355 de por vida para acercarse a dos miembros del Salón de la Fama en la lista de todos los tiempos con el uniforme neoyorquino.

Al momento de estas líneas, Judge es el sexto bateador con más jonrones en la historia de los Yankees. Se encuentra a solo tres de Yogi Berra (358) y a seis de Joe DiMaggio (361). La lista la encabeza Babe Ruth con 659 y es escoltado por Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).

En la historia de las Grandes Ligas ocupa la casilla 96, a solo un vuelacerca de Joey Votto, quien recientemente colgó los "spikes" con 356. Le siguen Brycer Harper (activo) y Freddie Freeman (activo) con 357 y 358.

ASÍ VA SU 2025

Judge, quien va encaminado a su tercer galardón como Jugador Más Valioso de la temporada, no ha parado de producir en el 2025 y luego de 115 juegos, lidera la MLB con promedio ofensivo de .333 con 139 imparables. Además, exhibe un OPS de 1.138 para superar a figuras de la talla de Shohei Ohtani (1.015), Kyle Schwarber (.957) y Cal Raleigh (.943).

“Es Aaron Judge. Sabemos lo que significa para nuestra alineación”, declaró el manager Aaron Boone al portal de los Yankees de Nueva York hace un par de semanas cuando el cañonero fue activado de la lista de lesionados.

Los Yankees están en el segundo lugar de la división Este de la Liga Americana con registro de 68-57. Aunque apenas los separan 4.5 juegos de los líderes Azulejos de Toronto, los bombarderos están enfocados actualmente en defender el primer lugar del comodín en disputa con Medias Rojas y Marineros.

Con 37 juegos restantes, son altas las probabilidades de que Judge pueda darle caza a Berra y DiMaggio esta misma campaña.