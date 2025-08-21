MLB

El mejor apodo del beisbol es venezolano y llega a las Grandes Ligas con Boston

"The Password" es el primer apureño en llegar al beisbol de las Grandes Ligas

Por Josué Porras Estebanot
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 04:28 pm
Jhostynxon García / Foto: Prensa Medias Rojas de Boston
Este jueves 21 de agosto Venezuela recibió una gran noticia en el beisbol de las Grandes Ligas, con el llamado de Jhostynxon García a Las Mayores. El prospecto número 3 de los Medias Rojas de Boston fue llamado por su organización, y muy probablemente hará su debut en Nueva York, en la serie ante los Yankees.

De esta manera, el jardinero de los patirrojos se convertirá en el primer jugador nacido en el Estado Apure en llegar al mejor beisbol del mundo, un hecho histórico para la pelota criolla. Además, su llegada a la Gran Carpa también marca el arribo de uno de los mejores apodos que tiene el beisbol en la actualidad.

"La Contraseña" llega a MLB

"The Password", que en español se traduce como "La Contraseña", es el apodo con el que se conoce al flamante jardinero de los Medias Rojas de Boston. ¿La razón? Su nombre, Jhostynxon, sumamente difícil de escribir, y especialmente de pronunciar para los estadounidenses.

Este peculiar apodo se popularizó rápidamente entre los fanáticos de los Medias Rojas de Boston, al punto de que García se convirtió en uno de los prospectos más populares del equipo, no solo por su mote, sino también por su espectacular rendimiento con el madero en Ligas Menores.

De por vida en MiLB, Jhostynxon García batea para .267/.358/.477/.835, con 54 cuadrangulares y 207 carreras impulsadas en sus cinco años en las granjas de los Medias Rojas de Boston. No solo su apodo llama la atención, sino que además, su talento lo convierte en una pieza más que interesante para Alex Cora.

