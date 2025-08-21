MLB: ¿Cuándo regresaría Shohei Ohtani con los Dodgers?

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Dodgers de Los Ángeles vivió un momento de alta angustia en el compromiso del pasado miércoles 20 de agosto con su principal estrella, Shohei Ohtani. El japonés, quien estaba realizando una nueva apertura como lanzador, recibió un duro golpe en el montículo tras línea conectada por el venezolano Orlando Arcia de los Rockies de Colorado.

Esta situación se efectuó en el cuarto inning del compromiso que se estaba disputando en Coors Field y, a pesar de que el pelotero de 31 años pudo continuar, fue retirado como lanzador en la quinta entrada y siguió con sus funciones de bateador designado hasta el octavo inning, respectivamente.

¿Shohei Ohtani podrá volver a lanzar?

El mánager del conjunto californiano, Dave Roberts, explicó después del encuentro que el golpe generó una contusión, pero descartó la necesidad de realizar otro tipo de exámenes adicionales. Por lo tanto, estas son grandes noticias para sus fanáticos, que lo esperan ver en acción durante la próxima serie, que será nada más y nada menos que contra los Padres de San Diego.

En lo que va de la campaña 2025, tiene 125 juegos disputados y, como bateador, suma 120 carreras anotadas, 138 imparables, 17 dobles, ocho triples, 44 jonrones, 83 remolcadas, 17 bases robadas, 85 boletos y promedio de .285.

Finalmente, más allá de que Shohei Ohtani necesitaría más días de descanso para volver a lanzar, lo más importante es que puede estar en acción y en óptimas condiciones, con la finalidad de que esté en la alineación ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles.