MLB: ¿Es Fernando Tatis Jr el favorito al Guante de Oro como RF en Liga Nacional?

Fernando Tatis Jr puede ser tranquilamente el pelotero más completo de las Grandes Ligas. Su impacto ofensivo es palpable con registros impresionantes; pero su defensa con cada asistencia y atrapada es fundamental para Padres de San Diego. ¿Puede ganar el Guante de Oro en 2025?

Tatis Jr en la victoria 8-1 de Padres contra Gigantes de San Francisco, tuvo una actuación defensiva soberbia. Le robó un cuadrangular a Rafael Devers, pero lo más importante, es que continua siendo el más fuerte para ganar el Guante de Oro como RF en Liga Nacional.

Fernando lidera en: SDI (15.3), OAA (10), FRV (11), DRS (18) entre RF de Liga Nacional, pero además es #2 en INN (993). Métricas que hablen del impacto que tiene el dominicano en el juego defensivo de Padres. En esa línea, es sin ninguna duda el mejor y un ganador del Guante de Oro 2025.

Fernando Tatis Jr y una difícil temporada 2025

La temporada 2025 de Grandes Ligas ha sido una verdadera montaña rusa para Fernando Tatis Jr. Su defensa sigue brillando como élite, pero su ofensiva ha sufrido muchos altibajos a lo largo del año. Eso le ha mermado un rendimiento que debería ser tal como para lograr el 40-40.

Números de Fernando Tatis Jr en 2025

- 124 juegos, 473 turnos, 86 anotadas, 126 hits, 24 dobles, 2 triples, 17 jonrones, 52 impulsadas, 74 boletos, 101 ponches, 25 bases robadas, .266 promedio, .372 OBP, .433 SLG, .805 OPS

Fernando Tatis Jr y un espejo 2024-25 con contrastes

El 2024 de Grandes Ligas fue una tortura para Fernando Tatis Jr por sus continuas lesiones, a pesar de eso el pelotero se mostró sólido con .276 de promedio, 110 hits y 21 jonrones. 2025 ha estado lleno de mucha salud, pero su bate se ha enfriado con .264 de promedio, con mucha irregularidad entre juegos.

Números de Tatis en 2024:

- 398 turnos, 64 anotadas, 110 hits, 21 jonrones, 49 impulsadas, .276 promedio

Números de Tatis en 2025:

- 466 turnos, 84 anotadas, 123 hits, 17 jonrones, 50 impulsadas, .264 promedio