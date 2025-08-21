¡Clase de atrapada! Fernando Tatís Jr lució con el guante en victoria de San Diego (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., demostró este miércoles por qué es candidato al Guante de Oro en su posición en la Liga Nacional año tras año; no solo por los lances a las bases, sino también por sus dotes a la defensiva.

La atrapada de Tatís Jr.

Corría la parte alta de la primera entrada, cuando el bateador designado de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, llegó al plato para consumir su primer turno ante los lanzamientos del zurdo JP Sears. En ese instante, el compromiso se encontraba empatado a cero.

Acto seguido, Sears dejó un sweeper colgado en todo el centro del plato, pitcheo que Devers no dejaría pasar y conectó a lo profundo del jardín derecho. Por las dimensiones del batazo, parecía que el mismo iba a caer en las gradas, sin embargo, no contaban con la presencia de Fernando Tatís Jr.

El patrullero dominicano corrió a lo más profundo del Petco Park, casa de los californianos, para tomar la bola justo en la barda del jardín derecho, luego de dar un salto para robarle el cuadrangular a Rafael Devers, chocar contra la pared y caer sentado justo en la parte baja de la misma.

No es la primera atrapada de este tipo que realiza Tatís Jr. en esta temporada. Hizo una similar el pasado 28 de julio ante los Mets de Nueva York.

Los números

Fernando Tatís Jr., de 26 años de edad, es un campocorto natural, pero aprendió a jugar en el jardín derecho. En la temporada 2023, se alzó con el Guante de Oro y Guante de Platino, como el mejor defensor en su posición.

En esta 2025, en 122 encuentros como defensor de la pradera derecha, ha realizado cuatro asistencias y ha cometido solo tres errores, para un porcentaje de fildeo de .990.