Este pelotero panameño de Yankees logra marca inédita en la temporada 2025 de MLB

Desde que fue cambiado a Yankees de Nueva York desde Tampa Bay Rays, José Caballero se ha ganado un lugar en el lineup del manager Aaron Boone, sobre todo si tiene actuaciones como la de este 19 de agosto, cuado la sacó del parque frente a su ex equipo.

Para este 20 de agosto, el panameño volvió a medirse frente a los de Florida, aunque haciéndolo desde otro rol, el de corredor emergente, ingresando a tomar turno en sustitución de Ben Rice, tomando el segundo lugar en el orden y al mismo tiempo custodiando el jardín derecho.

José Caballero se convirtió en el primero que llega a 40 en 2025

Estando en la inicial, José Caballero se mostró agresivo y mientras bateaba el siempre peligroso Aaron Judge, el canalero salió a robarse la segunda almohadilla en la baja del octavo episodio, lográndolo para así sumar su base robada número 40 de la temporada de Grandes Ligas.

El panameño de 28 años de edad es el primer pelotero que llegar a la mencionada cifra de bases romadas en lo que va de campaña, dejando atrás a su más cercano perseguidor, el dominicano José Ramírez, con 36.

A su vez, el tercero en ese lista es Chandler Simpson, con la misma cantidad que Ramírez, en tanto que el cuarto y el quinto lugar se encuentran en mano de Oneil Cruz (34) y Bobby Witt Jr. (32), respectivamente.

El panameño cerca de igualar su récord personal

Además, José Caballero se puso a solo cuatro bases robadas de emular su tope personal, el cual lo estableció en la temporada pasada, cuando sumó 44 en 60 intentos.

El oriundo de Panamá acompaña esa extraordinaria cifra con 61 hits en 98 compromisos, incluyéndose allí 13 dobles, un triple y cuatro jonrones, con 31 carreras impulsadas y 44 anotadas.