Willson Contreras superó a Wilson Ramos en destacado apartado de MLB

Willson Contreras continúa aumentando sus registros históricos en las Grandes Ligas y en su más reciente juego subió un puesto entre peloteros venezolanos. El receptor de los Cardenales de San Luis llegó a 17 jonrones en la temporada 2025 y a 169 en su carrera profesional.

El careta oriundo de Puerto Cabello castigó a los Marlins de Miami con su poder y gracias a ese batazo, subió un lugar en listado histórico entre criollos, dejando atrás a nada más y nada menos que Wilson Ramos, quien ha sido uno de los mejores receptores nacidos en Venezuela.

Willson Ramos le dice adiós a "El Buffalo"

Con su jonrón solitario ante los Marlins el pasado miércoles, Contreras alcanzó un nuevo hito en su carrera en las Grandes Ligas, llegando a 535 carreras remolcadas. Con esta cifra, superó a Wilson Ramos y se consolidó como el pelotero venezolano número 33 con más producidas en la historia del mejor beisbol del mundo.

El logro de Contreras refleja no solo su poder al bate, sino también su constancia y capacidad para generar carreras en momentos clave. Cada impulsada es un testimonio de su talento y de la importancia que ha tenido en los equipos donde ha jugado, dejando huella entre los venezolanos que han brillado en la MLB.

Ahora, el próximo objetivo del receptor venezolano es Juan Rivera, quien registró 539 carreras impulsadas durante su carrera de 12 años en las Grandes Ligas.

Gracias a esa nueva marca personal, Willson Contreras elevó su rendimiento en la temporada 2025 a un promedio de bateo de .259, sumando 110 imparables, de los cuales 46 fueron extrabases. Además, acumula 67 carreras impulsadas y 59 anotadas, cifras que reflejan su constante impacto ofensivo. Su producción lo mantiene como una pieza clave en la alineación de San Luis, reafirmando su posición como uno de los peloteros venezolanos más consistentes en la MLB.