Willson Contreras igualó a Wilson Ramos en este apartado ofensivo (+Detalles)

El venezolano Willson Contreras vivió una jornada destacada el lunes 18 de agosto, en la victoria de los Cardenales de San Luis 8-3 sobre los Marlins de Miami. El receptor y primera base se fue de 4-2 con una carrera remolcada y otra anotada, contribuyendo de forma directa al triunfo de su equipo en la jornada de Grandes Ligas.

Willson Contreras sube puestos entre venezolanos

La carrera impulsada de la noche le permitió alcanzar las 534 remolcadas de por vida en la Gran Carpa, cifra con la que igualó a su paisano Wilson Ramos. De esta manera, ambos receptores venezolanos se ubican empatados en el puesto 33 de la lista histórica de compatriotas con más carreras producidas en MLB, un logro que resalta la vigencia de Contreras en comparación con Ramos, quien consiguió esa marca entre 2010 y 2021.

Un detalle adicional es que el nacido en Puerto Cabello llegó a las 534 impulsadas tras disputar 1.058 juegos, mientras que Ramos necesitó 990 encuentros para alcanzarlas. Más allá de la diferencia, este hito reafirma a Willson Contreras como un referente de la nueva generación de peloteros venezolanos en LaS Mayores, con todavía margen para seguir escalando posiciones en el listado histórico.

Con esta actuación, Contreras elevó sus números de la temporada 2025 a un promedio de bateo de .258, con 107 imparables, incluyendo 45 extrabases, además de 66 carreras impulsadas y 58 anotadas. Su producción ofensiva lo mantiene como una pieza de peso en la alineación de San Luis, consolidando su papel como uno de los peloteros venezolanos más consistentes en la MLB.