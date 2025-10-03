Pagos de bonos en octubre, así puedes recibir tu beneficio en el monedero Patria sin faltas

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de octubre, el Sistema Patria reactivará la asignación de bonos sociales que otorga el Gobierno nacional como parte de su política de protección económica, estas ayudas monetarias están dirigidas principalmente a los sectores con mayores necesidades.

Registro en la Plataforma Patria requisito indispensable

Para poder recibir los beneficios, es obligatorio estar registrado en la página oficial del Sistema Patria. Los beneficiarios activos recibirán un mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, lo que confirmará la acreditación del bono.

Además, también es posible verificar la información a través de la aplicación veMonedero, que funciona como un canal directo para consultar los depósitos y montos disponibles.

Cómo cobrar los bonos en el Monedero Patria

El proceso para disponer de los pagos de bonos es sencillo y digital, una vez recibido el aviso, los usuarios deberán ingresar a su Monedero Patria y aceptar los fondos transferidos.

Bonos que podrían activarse próximamente

Ingreso contra la Guerra Económica , dirigido a empleados estatales, jubilados y pensionados del IVSS.

Bono Único Familiar y Complementario , que alcanza a hogares inscritos en programas sociales como Lactancia Materna, Parto Humanizado y 100% Escolaridad.

Chamba Juvenil y Somos Venezuela , orientados a jóvenes y brigadistas de misiones sociales.

Cultores Populares y Cuadrantes de Paz, destinados a sectores culturales y de seguridad ciudadana.

Entre los beneficios más esperados figuran los dirigidos a adultos mayores, especialmente el programa 100% Amor Mayor, dirigido a quienes no cuentan con pensión del IVSS. Asimismo, continúan activos bonos vinculados a la vida comunitaria como el Buen Pastor y el Robert Serra, este último pensado para jóvenes trabajadores o emprendedores que hacen vida en empresas del Estado.