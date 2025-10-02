Servicios

Monedero Patria: Montos y bonos activos este jueves 2 de octubre

Los usuarios deben mantenerse atentos a las redes sociales de Patria

Por

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 01:51 pm
Monedero Patria: Montos y bonos activos este jueves 2 de octubre
El Sistema Patria continúa la distribución de bonos, beneficios y programas sociales, como parte de las directrices gubernamentales. En este sentido, los usuarios podrán verificar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero. Este jueves 2 de octubre, los venezolanos podrán recibir las siguientes compensaciones económicas directamente en la billetera digital:

  • Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores de la administración pública. El monto puede variar según las funciones desempeñadas, entre 20.850 y 46.70 bolívares.

  • Cuadrantes de Paz: Para los funcionarios de organismos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil (PC) y Cuerpos Bomberiles. El monto es de 12.750 bolívares.

  • Cultores Populares: Destinado a los promotores de las manifestaciones culturales de Venezuela, quienes obtienen 7.400 bolívares.

  • Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que reside en el país. El monto es de 2.200 bolívares.

¿Cómo activar los bonos de Patria?

Para cobrar los bonos de la Plataforma Patria deben acceder al portal web oficial (www.patria.org.ve) y realizar un procedimiento simple:

  1. Ubica la sección de “Protección Social”

  2. Haz clic en “Monedero”

  3. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos

  4. Presiona “Aceptar” y luego “Confirmar”

  5. El Sistema validara la operación como exitosa y ¡listo!

Información adicional

  • Los usuarios deben mantener su perfil actualizado para aumentar las probabilidades de optar por los bonos.

  • Es fundamental responder las encuestas relacionadas con servicios habilitados en la comunidad, productos alimenticios que posees en tu hogar y la recepción de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

  • También, debes completar el nivel máximo de seguridad agregando la situación laboral actual, dirección de residencia y correo electrónico.

  • Recuerda cambiar tu contraseña cada 180 días, para resguardar tu información y proteger la cuenta.

  • Por último, tienes un plazo máximo de 15 días para aceptar los bonos o de lo contrario no podrás retirar los fondos. 

Jueves 02 de Octubre de 2025
