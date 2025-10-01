Sistema Patria: Cuatro bonos activos este 1 de octubre y los montos que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria mantiene activos este miércoles 1 de octubre cuatro bonos dirigidos a los beneficiarios de sus programas sociales, y es que, esta es la referencia que buscan los usuarios para conocer los estipendios que recibirán directamente en sus monederos digitales.

Los beneficiarios reciben la notificación de los pagos vía mensaje de texto desde el número corto 3532. Además, la plataforma ofrece seguimiento mediante la aplicación veMonedero, donde los usuarios pueden verificar los depósitos y montos de manera rápida y segura.

Bonos disponibles este 1 de octubre

Los pagos activos incluyen beneficios específicos según el programa social al que pertenece cada usuario:

Bono Cultores Populares: 7.400 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz: 12.740 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación (empleados públicos): 20.850 bolívares.

Bono El Buen Pastor: 2.200 bolívares.

Próximos bonos a activarse

Otros bonos que se esperan en los próximos días incluyen:

Bono Único Familiar y Complementario, que reúne beneficios de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Los pagos de septiembre oscilaron entre 740, 1.480 y 2.200 bolívares, y para octubre se proyectan incrementos a 850, 1.700 y 2.510 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a trabajadores de la administración pública bajo nómina especial.

Otros programas activos

Entre los programas complementarios destaca la Misión 100% Amor Mayor, que otorga un pago de 130 bolívares a sus beneficiarios. Todos los pagos cuentan con confirmación vía mensaje de texto y mediante la app veMonedero, lo que garantiza transparencia y seguimiento de los recursos entregados.