Estados Unidos: Qué está abierto y qué cerrado en el sur de Florida durante el cierre del gobierno

El sur de Florida enfrenta un cierre del gobierno federal debido a desacuerdos entre el presidente Donald Trump y el Congreso sobre el presupuesto, y es que, qué está abierto y qué cerrado en el sur de Florida durante el cierre del gobierno es la principal preocupación de residentes y visitantes, ya que algunas funciones esenciales continúan mientras otras se suspenden de manera abrupta.

Servicios que permanecen activos durante el cierre del gobierno en EEUU

A pesar del cierre, ciertos servicios continuarán operando con normalidad:

Servicio Postal : seguirá entregando correspondencia.

: seguirá entregando correspondencia. Pagos del Seguro Social y Medicare : no se verán interrumpidos.

: no se verán interrumpidos. Tribunales federales: tanto penales como civiles seguirán funcionando.

Impacto en aeropuertos y parques

Algunos sectores experimentarán afectaciones significativas:

Aeropuertos internacionales de Miami y Fort Lauderdale-Hollywood: posibles retrasos en controles de seguridad y vuelos.

Parques nacionales y áreas recreativas: senderos, rampas de embarcaciones y actividades al aire libre podrían estar limitadas.

Centros médicos de veteranos: servicios de atención pueden reducirse temporalmente.

Tribunales de inmigración en Miami

El tribunal de inmigración mantiene sus operaciones para audiencias de inmigrantes no detenidos. Durante cierres anteriores se cancelaron miles de audiencias, generando retrasos importantes, actualmente, los jueces continúan trabajando para atender los casos pendientes y garantizar que los procedimientos judiciales esenciales se realicen según lo programado.

Por su parte, la Guardia Costera, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, continuará sus operaciones. Los miembros del servicio deben presentarse a trabajar, mientras que algunos empleados civiles podrían ser suspendidos temporalmente. Asimismo, los pagos de salarios no se verán afectados de inmediato, pero podrían retrasarse si el cierre se extiende por más de dos semanas.

El cierre genera incertidumbre sobre los servicios críticos y presiona a la administración y al Congreso para resolver la disputa de gasto, especialmente en zonas estratégicas como el sur de Florida.