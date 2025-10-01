Aumenta el salario mínimo en Florida a partir de octubre (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este miércoles, 1 de octubre, múltiples localidades en Estados Unidos, fijarán un aumento salarial considerable por ley, debido a la inflación que refleja la economía norteamericana en tiempos recientes.

Dicha medida forma parte de una enmienda constitucional, aprobada en 2020 por los votantes de las elecciones respectivas y que establece que el salario deberá aumentar progresivamente hasta 2026.

¿Cuál será el sueldo mínimo en Florida?

En lo que respecta al estado de Florida, la remuneración mínima por hora en la región será de 14 dólares por cada 60 minutos trabajados. Cabe destacar que, en contraste, múltiples estados poseen mayores beneficios.

Tal es el caso del distrito de Columbia (Washington D.C), que ofrece oportunidades laborales de hasta 17.50$ por hora y que hasta ahora ocupa la cima en este apartado económico.

Otros estados destacan en este listado, por encima de Florida: Tennessee ($17.25 por hora), Nueva Hampshire (17.25$ por hora), Washington (16.66$ por hora), California ($16.50 por hora), Connecticut (16.35$ por hora), Nueva Jersey (15.49$ por hora), Nueva York (15.50$ por hora), Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts y Rhode Island (15$ por hora).