Estados Unidos: Duplican tarifa del ESTA para 42 países a partir de hoy 30 de septiembre

Desde hoy martes 30 de septiembre, el permiso electrónico de viaje ESTA para ingresar a Estados Unidos se duplicará, pasando de 21 a 40 dólares. Este cambio afecta a ciudadanos de 42 países que forman parte del Programa de Exención de Visado, permitiéndoles viajar por turismo o negocios hasta 90 días sin necesidad de visa tradicional.

Países afectados por el aumento del ESTA en Estados Unidos

El ESTA incluye principalmente naciones europeas, además de Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán. En América Latina, Chile es el único país participante. La autorización electrónica es obligatoria para quienes deseen entrar a Estados Unidos bajo este programa, siendo un requisito previo al viaje que debe gestionarse en línea.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incremento de la tarifa se destinará a tres áreas:

Promoción del turismo internacional.

Operaciones y administración del programa ESTA.

Contribuciones al fondo general del Departamento del Tesoro.

Cambios en otras visas

El aumento del ESTA forma parte de un paquete más amplio de medidas migratorias y fiscales del Gobierno de Trump. Entre ellas, destacan:

Incremento de visas H-1B para trabajadores especializados, de 215 a 100.000 dólares.

Nuevo cargo de 250 dólares para la mayoría de visas de no inmigrante, aplicable a turismo, estudios y trabajo.

Estas modificaciones implican que turistas, estudiantes y trabajadores deberán considerar estos costos adicionales al planificar su viaje a Estados Unidos. Los expertos recomiendan gestionar los trámites con antelación y estar atentos a los cambios de tarifas para evitar contratiempos.

El Gobierno estadounidense señala que los aumentos buscan equilibrar la seguridad migratoria con la promoción del turismo responsable. Aunque el costo se incrementa, las autoridades esperan que los recursos generados se utilicen para mejorar la infraestructura del programa y garantizar un control más eficiente de los visitantes internacionales.