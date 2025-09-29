Starbucks anunció cierre masivo de sucursales y nueva ola de despidos

Suscríbete a nuestros canales

Starbucks enfrenta desafíos financieros y una transformación en todas las sedes ubicadas en el país norteamericano. Dichas restricciones contemplan el cierre de cientos de locales y una reducción significativa de personal. Aunque el contexto es álgido, han implementado "De vuelta a Starbucks", una estrategia diseñada para revitalizar la marca desde diversos aspectos, incluyendo:

Reinvención de la experiencia de la tienda: Promoviendo el uso de tazas de cerámica y barras de condimentos, ofreciendo alternativas diferentes para los clientes.

Inversión en los socios: Fomentando las mejoras de las condiciones laborales de los baristas, duplicando la licencia parental remunerada y fortaleciendo el crecimiento interno.

Modernización del menú: Ahora, los clientes pueden disfrutar de una amplia gama de productos y sabores únicos por tiempo limitado.

Reevaluación de las políticas de empresa: Bajo la modalidad de “puertas abiertas” es posible que los clientes puedan cancelar los productos en las instalaciones, mejorando la experiencia e impulsando su permanencia en las diversas sedes.

De este modo, la marca más importante de cafetería a nivel mundial plantea un nuevo escenario para clientes antiguos y nuevos, los cuales pueden obtener múltiples bondades como: precios especiales, descuentos y mucho más.

Foto: Referencial / Cortesía

Cierre de sucursales en EEUU y Canadá

Hasta el momento, la marca anunció el cierre de más de 500 tiendas que han experimentado bajo rendimiento, tanto en EEUU como en Canadá. En este sentido, la medida entrará en vigencia antes de finalizar el año 2025.

Foto: Referencial / Cortesía

En cuanto al personal, será trasladado a sucursales cercanas y así garantizar soluciones óptimas en materia laboral. Mientras que quienes no puedan ser movilizados obtendrán indemnizados y diferentes programas de apoyo. Además, serán afectados 900 puestos corporativos, y habrá despidos en oficinas y áreas administrativas.