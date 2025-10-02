Fútbol Español

FC Barcelona y Frenkie de Jong están cerca de extender su relación (+Detalles)

El equipo culé contará por mucho más tiempo con uno de sus capitanes y figuras

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Jueves, 02 de octubre de 2025
Desde su llegada en la temporada 2019-2020,  Frenkie de Jong se ha convertido en una pieza clave en el FC Barcelona y por eso cuenta con tantos años siendo titular en este equipo. El elenco culé piensa en el futuro y es por eso que buscan extender el contrato de este mediocampista neerlandés.

Últimos pasos antes de la firma

Según ha informado Carlos Monfort de Sport, el club ya ha dado el visto bueno al nuevo acuerdo, dejando solo pendientes cuestiones administrativas y legales. La intención de ambas partes es formalizar cuanto antes la continuidad del mediocampista neerlandés, asegurando así la estabilidad en el centro del campo del Barcelona para los próximos años.

De Jong se ha convertido en una pieza clave del equipo, combinando visión de juego, recuperación de balón y salida limpia desde el mediocampo. Su presencia ha sido decisiva en momentos importantes y la directiva considera que prolongar su contrato era fundamental para mantener el núcleo de jugadores de cara a la próxima década.

Con la renovación prácticamente cerrada, el Barça no solo asegura al futbolista sino que también envía un mensaje de confianza y continuidad a la afición, que ve en De Jong a uno de los referentes del proyecto actual. La formalización del contrato será un hito importante antes de que el club comience a planificar la temporada 2026 con seguridad en su plantilla.

Si todo marcha según lo previsto, Frenkie de Jong continuará siendo un baluarte del Barcelona hasta 2029, consolidando su papel como uno de los mediocampistas más completos y confiables del club en los últimos años.

Jueves 02 de Octubre de 2025
