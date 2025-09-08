Barcelona en alerta tras la lesión de Frenkie De Jong con Países Bajos: ¿Qué tan grave es? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona informó este lunes que su centrocampista Frenkie De Jong presenta una pequeña lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. La dolencia ocurrió durante la doble fecha de partidos con su selección, Países Bajos, situación que mantiene en vilo a los aficionados y a la directiva azulgrana.

De Jong no pudo completar el encuentro contra Polonia el jueves pasado debido a una tensión muscular en la zona del glúteo, según explicó el exentrenador del Barça, Ronald Koeman. Por precaución, fue retirado para evitar un mayor daño y horas después fue liberado del siguiente compromiso internacional frente a Lituania, ya que aún no se había recuperado lo suficiente. El club catalán recibió toda la documentación médica con los resultados de las pruebas realizadas y aseguró que aunque la lesión existe, no parece grave.

Alcance de la lesión y tiempo de recuperación

El comunicado oficial del Barcelona aún no especifica el tiempo exacto que De Jong deberá estar fuera de las canchas. "Su evolución marcará la disponibilidad", destacaron desde la entidad, dejando abierta la posibilidad de que el mediocampista se recupere pronto y retorne a la actividad deportiva.

La lesión en el músculo obturador externo, aunque incómoda, no es considerada de alta gravedad, lo que da cierto alivio al cuerpo técnico y a los seguidores del club. Frenkie De Jong, de 28 años, es pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick, ocupando habitualmente el doble pivote junto a Pedri, y su ausencia podría afectar la dinámica del Barcelona mientras se recupera.

El club confía en que la dolencia se solucione con reposo y la recuperación adecuada, evitando riesgos mayores que puedan comprometer la temporada. La lesión muscular obliga a tomar un ritmo pausado para garantizar que el jugador vuelva en condiciones óptimas, sin forzar y con las garantías de estabilidad física para los desafíos que vienen. Mientras tanto, el Barcelona seguirá evaluando la evolución del neerlandés para definir su disponibilidad en las próximas semanas, manteniendo la expectativa de que este importante futbolista retome pronto su rol dentro del equipo.

En definitiva, aunque la lesión representa un contratiempo, la información actual apunta a que no será un problema largo ni preocupante para el Barcelona ni para De Jong, pero sin duda será un tema a seguir de cerca por el club, la prensa y la afición.