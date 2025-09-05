Futbol

La selección de Países Bajos sufre una baja sensible

El fútbol, ese deporte que une a millones de personas, a menudo nos sorprende con giros inesperados. Cuando una de sus estrellas más brillantes se retira del campo, la noticia no solo impacta a su equipo, sino a toda la afición, dejando un rastro de incertidumbre

El mediocampista neerlandés Frenkie de Jong ha abandonado la concentración de la selección de Países Bajos, según un comunicado oficial de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol. La decisión se tomó tras el partido contra Polonia, donde el jugador del FC Barcelona reportó molestias musculares.

La noticia se da a conocer en un momento crucial para el equipo, que se prepara para sus próximos compromisos internacionales. Aunque no hay detalles específicos sobre la gravedad de la lesión, la salida de De Jong ha generado preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico, que pierden a una de sus figuras clave en el mediocampo.

De Jong regresará a Barcelona para ser evaluado por los servicios médicos de su club. Se espera que en las próximas horas se emita un parte médico que aclare el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. Esta baja representa un desafío para el entrenador de la selección, quien deberá reajustar su estrategia ante la ausencia de uno de sus jugadores más importantes. La situación también pone en alerta al FC Barcelona, que estará atento a la evolución del jugador de cara a los próximos partidos de la temporada.

