Querida actriz de telenovelas anuncia que tiene metástasis

Suscríbete a nuestros canales

La actriz peruana, Natalia Salas, conocida y querida en el mundo de las telenovelas como "Eres mi bien", dio un golpe a sus seguidores al anunciar que el cáncer de mama que venció hace unos años ha regresado y esta vez se ha manifestado como metástasis en una de sus vértebras.

En su cuenta de Instagram, la intérprete contó con honestidad: “Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no?”. Con ese arranque, dejó claro que esta batalla es distinta, más seria, y que la detección temprana fue clave para que hoy esté lista para enfrentarla.

El nuevo diagnóstico de la actriz

Según explicó, tras realizarse los exámenes de rutina descubrió la nueva lesión. En apenas tres semanas fue sometida a múltiples procedimientos: biopsia, radiocirugía, tratamiento antihormonal y la programación de una operación para retirarle los ovarios y trompas de falopio.

“La t*ta me la puedo sacar pero la vértebra no”, admitió con una mezcla de ironía y temor. Este nuevo diagnóstico cambió su agenda laboral y tuvo que dejar proyectos en pausa porque el huequito en la vértebra representa un riesgo.

A pesar de lo inesperado, Natalia mantiene una actitud firme y optimista. “Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, expresó con convicción. Reconoció la fortuna de haber detectado el problema antes de que doliera o se complicara.

“Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo”, escribió. Asimismo, agradeció el respaldo de su familia, amigos y seguro médico, factores que hoy constituyen su red de contención.

El cáncer no detendrá sus planes

La noticia de su enfermedad llegó mientras Natalia también está en plena planificación de su boda con Sergio Coloma, programada para el 15 de noviembre. Lejos de cancelarla, la actriz decidió que este momento era más bien un impulso para celebrarlo aún con más energía.

“No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”, declaró desde su despedida de soltera en Jamaica.