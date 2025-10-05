Mes rosa: Claves para la detección temprana del cáncer de mama

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a los especialistas, la detección temprana del cáncer de mama, eleva la tasa de supervivencia de las pacientes. En este sentido, las mujeres que experimenten cambios significativos en la forma y textura de la mama, deben acudir lo más pronto posible a un experto en el área oncológica, quien indicará una serie de exámenes, para descartar la presencia de un tumor maligno o benigno.

Signos y síntomas del cáncer

Los signos y síntomas del cáncer pueden incluir:

Inflamación del seno, sea total o parcial.

Formación de hoyuelos en la piel.

Dolor en el seno o en el pezón.

Retracción del pezón.

Resequedad o descamación en el área.

Secreción en el pezón.

Inflamación de los ganglios linfáticos de las axilas o en la zona alrededor de la clavícula.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones para la detección temprana del cáncer de seno

La Sociedad Americana de Cáncer reitera que las medidas que se pueden aplicar para combatir la mortalidad a causa del cáncer de seno consisten en la detección temprana y la recepción del tratamiento adecuado para cada paciente. Durante las etapas iniciales de la enfermedad es más fácil tratarlo y obtener resultados favorables.

Pruebas médicas de detección

Las pruebas médicas de detección tienen el objetivo de hallar la enfermedad en las personas que no presentan sintomatología activa. Estos exámenes permiten determinar la presencia de cáncer mucho antes de que comience a manifestarse.

Es importante considerar las edades a la hora de efectuarse estudios médicos. A continuación, te proporcionamos una guía general, según la Sociedad Americana de Cáncer:

Las mujeres entre 40 y 44 años: Pueden iniciar con una mamografía anual.

Pueden iniciar con una mamografía anual. Las mujeres entre 45 y 54 años: Deben efectuarse una mamografía anual.

Deben efectuarse una mamografía anual. Las mujeres de 55 años o más: Pueden decidir si continuar con las mamografías anuales o extenderlas cada dos años.

Claves para la detección temprana del cáncer de seno

Los diferentes tipos de prueba ayudan a la mujer a determinar si en realidad posee la enfermedad y en qué grado, entre estas destacan:

Mamografía: Se tratan de radiografías en las mamas. Para la mayoría de las mujeres, representan un método eficaz para la detección temprana del cáncer en sus etapas iniciales. Por lo cual, se exhorta a las mujeres de distintas edades a realizarse con regularidad las mamografías. Permite diagnosticar el cáncer aún cuando no se experimentan síntomas e inclusive no puede palparse.

Se tratan de radiografías en las mamas. Para la mayoría de las mujeres, representan un método eficaz para la detección temprana del cáncer en sus etapas iniciales. Por lo cual, se exhorta a las mujeres de distintas edades a realizarse con regularidad las mamografías. Permite diagnosticar el cáncer aún cuando no se experimentan síntomas e inclusive no puede palparse. Resonancia magnética: Se emplea junto a las mamografías, para examinar a las mujeres con altos riesgos de padecer la enfermedad. Es importante mencionar que no se aplica en mujeres con riesgo promedio, debido a que puede arrojar un resultado anormal, aunque no haya cáncer en el organismo.

Se emplea junto a las mamografías, para examinar a las mujeres con altos riesgos de padecer la enfermedad. Es importante mencionar que no se aplica en mujeres con riesgo promedio, debido a que puede arrojar un resultado anormal, aunque no haya cáncer en el organismo. Autoexamen: El mejor momento para llevarlo a cabo es entre 3 y 5 días después del comienzo de la menstruación. Para ello, debe acostarse boca arriba y luego, coloque la mano derecha detrás de la cabeza. Ahora, con los dedos de la mano izquierda presione con firmeza haciendo movimientos para evaluar toda la mama derecha y luego repita en la mama izquierda.

También, puede colocarse de pie y palpar la axila. Después, presione suavemente los pezones para verificar si hay secreción y repita este proceso en la mama izquierda.

De igual modo, para cerciorarse de ambos senos puede situarse frente a un espejo y observarlos detenidamente. Evalúe la forma, cambios y contorno de cada mama.

Foto: Referencial / Cortesía