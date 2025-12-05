Argentina vs España: La Finalissima se tambalea por dudas y exigencias

Suscríbete a nuestros canales

La Finalissima es un torneo para conocer al mejor equipo entre la Conmebol y UEFA. Argentina vs España es un duelo que en teoría estaba preparado para celebrarse el 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, problemas extradeportivos dejan en veremos una final adelantada del Mundial 2026.

El duelo parecía cerrado para marzo en Qatar, pero las declaraciones de Lionel Scaloni en Washington dejaron dudas. El seleccionador argentino reconoció que aún faltan detalles por resolver y que ni él ni Luis de la Fuente (España) tienen confirmación oficial del enfrentamiento.

La RFEF, con Rafael Louzán y Aitor Karanka, insisten: "Estamos ultimando los detalles. En una semana máximo podríamos dar novedades al respecto". Desde Sudamérica resaltan inconformidad entre cuerpo técnico y AFA con Chiqui Tapia (presidente de la Federación) de por medio. Los argentinos tienen exigencias altas para disputar el juego.

¿Cuál es la importancia real de la Finalissima?

La Finalissima enfrenta al campeón de Copa América con el campeón de la Eurocopa, pero su valor deportivo es cuestionable. Otorga puntos como un juego amistoso (10); se percibe más como un evento de marketing que como un torneo competitivo. Para muchos, es un título simbólico.

Argentina y España saben que perder este duelo a pocos meses del Mundial podría afectar la confianza, pero también deslucir una eventual final entre ambos. El partido se convierte en un riesgo innecesario: más exposición mediática que beneficio real, con exigencias económicas como trasfondo.

¿Se disputará la Finalissima entre Argentina vs España?

La realidad es que nadie sabe si se disputará el enfrentamiento entre Argentina vs España. Scaloni resaltó que era un duelo que se pudo haber jugado antes; lo que indica cierta improvisación por parte de los implicados en realizar el torneo para que ambas partes saquen provecho.